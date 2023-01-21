《流浪地球2》預售超越《無名》　導演CG重現吳孟達︰緬懷達叔

2023年春節檔，是自2020疫情爆發後，第一年可以全面開放戲院，讓觀眾入場欣賞賀歲片，不少中國電影院商亦嚴陣以待。而今年上畫的春節檔電影就包括《流浪地球2》、《滿江紅》、《無名》、《深海》、《熊出沒‧伴我熊芯》、《交換人生》及《中國乒乓之絕地反擊》共7部。其中最關注是哪一部可以成為今年春節檔票房之王。



今集加入重量級的劉德華，配上吳京兩強聯手，春節檔冠軍志在必得。(《流浪地球2》劇照)

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《無名》預售第一地位失守

上星期六，所有電影都開始預告大年初一門票，首天表現，由梁朝偉、王一博主演的《無名》跑出，隨後有張藝謀導演的《滿江紅》，第三是吳京、劉德華主演的《流浪地球2》。事隔一星期，截至年三十晚早上的數字，預售票房數字已達6億人民幣，而排名上亦有突破性發展。

《無名》首天預售表現理想。（《無名》預告截圖）

第一位是後來居上的《滿江紅》，以1.62億人民幣領先；第二是《流浪地球2》，有1.57億人民幣；而第三位就是《無名》，有1.29億人民幣，餘下的電影暫都未能超過1億票房。

截止今早(21/1)，預售票房已達6億人民幣，《滿江紅》更登上第一。（網上圖片）

而電影《流浪地球2》早前在北京舉行首映，有觀眾看到已故影星吳孟達在第一集飾演的韓子昂，竟然重現。作為系列的前傳，角色出現是相當合理，有觀眾問是否用到拍攝第一集時的刪剪片段，導演郭帆透露︰「完全是用CG復原的，想通過這種方式緬懷和紀念一下達叔，希望他第二集還在。」而電影片尾，也有出現「謹以此片獻給吳孟達先生」的字句，相當有心。

在拜技的協助下，大家可再次看到吳孟達的身形。（《流浪地球》劇照）

《流浪地球》是吳孟達參演的第一部科幻片，起初他是拒絕的，據知原因是他誤以為電影是來自被荷里活淘汰的劇本。不過在公司極力推薦下，終決定接拍。

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其實拍攝《流浪地球》時，吳孟達剛剛大病初癒，但劇組需要他穿上重達70斤的衣服和裝備，令他每隔幾分鐘就要吸氧一次，吳也承應當時有後悔接拍。後來還要拍一場吊威也戲份，達叔咬緊牙關上陣，結果吊到半空時，導演們還在討論怎麼拍攝，令達叔長時間懸空，腦袋突然一片空白開始缺氧，工作人員要趕緊放他下來，讓他吸氧平復心跳。在製作特輯上，達叔表示因為過程太辛苦，曾經一度淚崩，但後來電影大獲好評又勁收46.88億人民幣，才感到一切都值得。