流浪地球2｜劉德華疑唱錯歌詞被戲中女兒1句窒爆　反應獲讚有父愛

61歲劉德華被封為「四大天王」之一，出道多年的他，生涯代表作累積無數，待人更出了名的親民有禮，從不耍大牌，深受廣大粉絲愛戴及圈內人士肯定，即使已年過半百仍活躍於演藝圈，接下來還會有《流浪地球2》、《潛行》、《紅毯先生》等新片陸續上映。有趣的是，官方近期公佈拍攝時的幕後花絮，沒想到天王劉德華在演唱自己的經典台語歌曲時，竟被片中飾演自己女兒的童星斥責，逗笑大批網友。



【相關圖輯】劉德華睇落終於老了？拍抖音片步履蹣跚 化妝仍難掩歲月痕跡（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

大陸科幻電影《流浪地球2》由劉德華、吳京及李雪健領銜主演，電影講述由於太陽即將毀滅，人類在地球表面建造出巨大的推進器，尋找新的家園，並在危機四伏的宇宙之路，展開拯救地球的生死之戰。由於電影定檔於賀歲檔期，因此宣傳團隊近幾個月來都馬不停蹄地展開一連串宣傳，還在日前公佈劉德華在片中和飾演自己女兒「丫丫」的童星在車上互動的影片。

【相關圖輯】重溫劉德華出位言論 自揭拍床戲現生理反應 事前必問對手1件事（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

只見影片中劉德華和小童星正準備開拍，而劉德華也隨性哼唱他在1997年發行的台語歌曲〈世界第一等〉，怎料小女孩也跟著唱出台語歌詞，父女倆的互動相當溫馨。

【圖輯】點圖放大看「劉德華與戲中女兒的互動」👇👇👇

+ 1

不過劉德華正為童星唱和聲時，竟遭到對方質疑：「不是啦！」劉德華還寵溺地回話：「不是嗎？」可愛的影片曝光後，頓時引起大批網友熱議：「好久沒有聽到這首歌了，小女孩也會唱呢」、「好想聽老大唱現場的」、「充滿父愛滿滿的笑容，好親切又可愛的德華！」

【圖輯】點圖放大看更多《流浪地球2》劇照👇👇👇

+ 4

延伸閱讀：

快訊/「韓資深影后」驚傳小年夜逝世！享壽79歲

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】