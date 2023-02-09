給十九歲的我︱郭偉倫接受金像獎提名 張婉婷尊重及配合決定
榮獲香港電影評論學會「最佳電影」，由張婉婷、郭偉倫聯合執導的紀錄片《給十九歲的我》，今日（9日）香港電影金像獎協會舉行記者招待會，公布2023年「第41屆香港電影金像獎」各獎項入圍名單，《給十九歲的我》逆風入圍「最佳導演」、「最佳電影」、「最佳剪接」三項大獎。
在提名名單甫一出爐，英華女學校旋即發聲明退出「最佳電影」遴選同時，與張婉婷一同提名「最佳導演」獎項的郭偉倫卻清晰表態會繼續接受提名，至於張婉婷導演則選擇尊重及配合郭偉倫的決定，但同時表示不會現身於頒獎禮。郭偉倫則透過電影公司發布回應，他表示：「《給十九歲的我》這套紀錄片銀幕展現出來的人生精彩動人，這十年製作過程中的攝影機背後發生的事和經歷同樣難忘珍貴。」
由於《給十九歲的我》為張婉婷及郭偉倫聯合導演作品，故二人仍有機會獲得「最佳導演」及「最佳剪接」兩個獎項。郭偉倫亦感謝金像獎與有份投票支持《給十九歲的我》的選民：「電影和人一樣，擁有其生命，作為導演，我們的工作已完成，但作品的生命依然繼續。感謝香港電影金像獎及電影業各界選民的支持，對攝製隊團對這十年的努力得到肯定！」
張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》，因被兩名參與拍攝的英華女校學生公開指控而煞停上映，事件引起極大迴響，電影於周一（6/2）已經暫停公映。
《給十九歲的我》發生甚麼爭議？
一文睇清《給十九歲的我》事件的時間線，兩位被拍攝的主角學生，均指不認同公映，更寫下萬字長文質疑權益不受重視，而其中一位學生阿佘指出學校以一張十年前的通告作為證據，最終她...詳情請看。
張婉婷對《給十九歲的我》事件有什麼回應?訪問李慧詩事前沒有溝通?
張婉婷在風波後首度接受訪問，張導承認有份參與的學生未簽同意書，而上月張婉婷在接受訪問時，自爆冇得允許入場偷拍，仲試過冒市長簽名。訪問李慧詩事件，張婉婷指出，在拍攝之前其實是有溝通：或者中間有甩漏。電影的所有收益，都會...詳情請看。