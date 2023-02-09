給十九歲的我︱郭偉倫接受金像獎提名　張婉婷尊重及配合決定

榮獲香港電影評論學會「最佳電影」，由張婉婷、郭偉倫聯合執導的紀錄片《給十九歲的我》，今日（9日）香港電影金像獎協會舉行記者招待會，公布2023年「第41屆香港電影金像獎」各獎項入圍名單，《給十九歲的我》逆風入圍「最佳導演」、「最佳電影」、「最佳剪接」三項大獎。

在提名名單甫一出爐，英華女學校旋即發聲明退出「最佳電影」遴選同時，與張婉婷一同提名「最佳導演」獎項的郭偉倫卻清晰表態會繼續接受提名，至於張婉婷導演則選擇尊重及配合郭偉倫的決定，但同時表示不會現身於頒獎禮。郭偉倫則透過電影公司發布回應，他表示：「《給十九歲的我》這套紀錄片銀幕展現出來的人生精彩動人，這十年製作過程中的攝影機背後發生的事和經歷同樣難忘珍貴。」

張婉婷與郭偉倫聯合執導的紀錄片《給十九歲的我》近日爭議不斷，然而在第41屆香港電影金像獎仍然提名「最佳電影」、「最佳導演」及「最佳剪接」三項大獎。（陳順禎 攝）

「第41屆香港電影金像獎」提名名單甫一出爐，英華女學校關校長隨即發聲明，表示《給十九歲的我》將退出「最佳電影」遴選。（英華女學校Facebook截圖）

由於《給十九歲的我》為張婉婷及郭偉倫聯合導演作品，故二人仍有機會獲得「最佳導演」及「最佳剪接」兩個獎項。郭偉倫亦感謝金像獎與有份投票支持《給十九歲的我》的選民：「電影和人一樣，擁有其生命，作為導演，我們的工作已完成，但作品的生命依然繼續。感謝香港電影金像獎及電影業各界選民的支持，對攝製隊團對這十年的努力得到肯定！」

張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》，因被兩名參與拍攝的英華女校學生公開指控而煞停上映，事件引起極大迴響，電影於周一（6/2）已經暫停公映。