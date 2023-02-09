英華女書院宣布《給十九歲的我》退選 留給金像獎的五大疑問

香港電影金像獎今日（9日）舉行公布提名名單記者會，《給十九歲的我》有否入選成為焦點。結果《給》片獲得三頂提名，分別是「最佳電影」「最佳導演」「最佳剪接」，消息公布後不久，英華女書院宣布退出「最佳電影」，當時傳媒即時訪問了金像獎主席爾冬陞，他當時表示要回公司開會再作決定，之後《給》片聯合導演郭偉倫透過電影公司發聲明表示自己會接受提名，張婉婷則選擇尊重及配合他的決定，但表示不會現身於頒獎禮，事件發展至此其實留下不少疑問。

張婉婷上周日(5日》出席電影分享會，期間招開記者會回應阿聆及阿佘事件。

第一個疑問英華女書院宣布退出「最佳電影」，但只係是她單方面提出，金像獎是否接受？而金像獎首輪投票已完結，第二輪投票有傳好快寄出給選委進行，那《給十九歲的我》會否出現在名單上？

爾冬陞今日出席金像獎記者會，被追問英華女書院宣布退出「最佳電影」一事。

承接上條問題，即使有人單方面退出競逐，但金像獎有沒有權利，繼續頒獎給《給十九歲的我》？ 而《給》片聯合導演郭偉倫表示接受提名，如果獲得「最佳導演」獎項，那張婉婷表示「尊重及配合他的決定」是否意味她即使不出現，但如《給》片真的獲獎，獎座一樣頒發給張婉婷？張仍同樣樂意奪得「最佳導演」?

而今日金像獎主席爾冬陞在記者會上，亦有被追問英華女學校在Facebook 專頁宣布退選金像獎「最佳電影」遴選，金像獎大會有什麼應對行動？當時他爾冬陞亦表示：「待大會收到正式通知才作回應，我都要跟董事局開會才可以作出回應及處理方法，我不會以個人回應，我們都好被動，等一步一步行。」而金像獎大會則表示暫時仍未收到《給》片的正式退出申請，故現階段未有回覆。

最後，如果金像獎大會真的接受《給》片退出角逐「最佳電影」，則空出的席位是再提名另一套電影入圍，或是只就現入圍的四套電影，包括《正義迴廊》、《神探大戰》、《窄路微塵》和《明日戰記》進行角逐？相信金像獎大會適時會有公布。