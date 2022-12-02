盤點9套Netflix必睇三級片　《下女誘罪》情慾場面露骨卻極唯美

愛情在許多人的生命中是不可或缺的存在，而在這個世界上的愛有千百種，我們可以透過不同的電影、影集來體會不同的感情觀，這次要來介紹的9部和偷情有關的情慾片單，有刺激、火辣、背叛、不忠、甚至是不倫，每部都會刷新你的感情觀，看膩小情小愛主題朋友們趕快先收藏起來！



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一、《下女誘罪》（The Handmaiden）

劇情描述日本殖民統治時期的朝鮮，有一位騙子（河正宇飾）想要騙貴族小姐（金敏喜飾）的巨額財產，為了讓這個欺騙計畫得以順利進行，騙子找來另外一位少女扒手（金泰梨飾）加入這個騙錢計畫，沒想到這個計畫超出騙子的料想之外，延伸出許多關於人性的慾望、情慾與陰謀的局面。

電影中的畫面非常唯美精緻，性愛相關的畫面更被形容媲美《色，戒》，儘管在感官上沒有特別讓人有衝擊感，不過可以感受到男女主角們在交歡時的感情流動，網友更是形容這部電影：「將男女親密戲拍得好看之外，女女親密戲拍的非常夢幻，久久不能自己。」

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二、《禁室365天》（365 Days）

《禁室365天》系列改編自波蘭作家布蘭卡利平斯卡（Blanka Lipińska）的同名三部曲小說，劇情描述黑手黨老大Massimo將美麗的Laura劫持囚禁在自己的豪宅當中，並給她365天的時間讓她愛上他。女主角Laura一開始頑強抵抗，但在朝夕相處下，被男主角感動，終於接受了他。網友形容這部電影是「100%還原原創的誠意之作」，所有關於言情小說的戲碼，像是霸道總裁、英雄救美、火辣的性愛場景、一言不合就做愛等劇情，都會讓人臉紅心跳。

既然都還原言情小說了，《禁室365天》的害羞畫面更是不能少！劇中的各種體位及性愛尺度都非常大，男主角的魔鬼身材與神仙臉蛋更是讓人看的血脈噴張，不得不說少女們真的很吃這套芭樂的愛情故事啊！

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三、《性／生活》（Sex／Life）

這部影集大家都不陌生，有在關注18禁影片的資深粉絲一定知道，尤其第三集的「25cm」更是不少影迷重播觀看的畫面。本部片故事描述女主角在高顏值又多金的老公，與性能力極棒的前男友之間拉扯的故事。女主角因為不滿和老公的性生活，於是開始懷念起總是能讓她高潮的前男友並寫成日記。究竟女主角會選擇老公還是前男友，大家可以好好的看一下！此外，劇中上演的每一幕鹹濕赤裸的性愛戲碼都是不可錯過的重頭戲。

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四、《麥迪遜之橋》（The Bridges of Madison County）

導演奇連伊士活（Clint Eastwood）的《麥迪遜之橋》堪稱是外遇的經典電影！劇中的故事並不複雜，女主角是一位有夫之婦，她的人生做的每件事情都圍繞著老公與孩子。有一天丈夫帶小孩外出四天，女主角獨處的這四天中，遇到一位攝影師，他們之間彼此有好感，攝影師也讓女主角有找回自己的快樂感覺。而這個相戀故事只有短短的四天，直到婦人過世之後，這段故事才被發現。《麥迪遜之橋》之所以能夠成為愛情經典劇，不僅在於劇中出現過很多經典台詞，演員們的對話與互動更是讓人想要讓人再三回味！網友更是形容「不同的年齡看《麥迪遜之橋》會有不同的感受」、「年紀越大看越有感觸」、「人生必看愛片」。

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五、《禁忌世代》（After）

這部片改編自暢銷小說，故事講述痞帥不羈的男主角因為真心話大冒險輸了而追求女主角，男主角不僅長得帥又超會撩，女主角迅速的陷入男主角猛烈的攻勢下，兩個人天雷勾動地火，迅速進入火熱的戀愛，原本以為是一段順利的戀愛，沒想到這場戀愛比兩個人想像中來得複雜。

六、《三人要守密，兩人得死去》（Behind Her Eyes）

這部影集改編自莎拉平柏羅（Sarah Pinborough）同名小說，女主角是一位單親媽媽，在與有婦之夫的新老闆相愛過程中，與其妻子成為朋友，漸漸的發現這對夫妻隱藏的秘密。這是一部關於三角戀情的懸疑驚悚劇，可以從片中看到三位主角的感情變化，非常適合喜歡推理、在找細節的觀眾觀看。

七、《誘心人》（Closer）

《誘心人》是2004年的美國劇情電影，故事改編自1997年的同名舞台劇。這部戲主要描述了四名男女的複雜愛情故事，其中包含了背叛愛人、出軌外遇、猶豫不決等與愛相關的劇情，故事題材就像是你我身邊會發生的事情一樣，因為這四位主角們就是分別代表了人們對愛不同的想像，有人自由奔放、有人保守刻板，同時也有人對待感情消極被動。

八、《不忠誘罪》（Unfaithful）

《不忠誘罪》是2002年上映的美國驚悚劇情電影，故事描述一對恩愛的夫妻，但妻子卻意外的與路上偶遇的英俊男生產生感情，這對夫妻該如何處理他們之間的婚姻危機便是本部的看點！本片的劇情聚焦在一段婚姻若是發生出軌危機，男女雙方之間的感受為何，是一部可以細細品味的電影。

九、《失蹤罪》（Gone Girl）

劇情描述一對夫妻在結婚五週年當天，丈夫發現老婆從家裡無故失蹤。為協尋出女主角的下落，身旁親友們展開深度調查，漸漸發現奇怪的線索，在警方和媒體日漸高漲的壓力下，男主角又因為一連串的謊言、騙局以及展露出的奇怪行徑，讓身邊的人開始懷疑他，因此讓案情變得撲朔迷離，越來越不單純。本片劇情節奏緊湊，也有大尺度畫面演出，最重要的是劇中想傳達的愛情觀念：我們都想控制他人成為自己想像的樣子，然而這樣的控制是愛嗎？

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：2022Netflix限制級推薦》性愛尺度超越《性／生活》！9部十八禁偷情片單上演體位大全，看完三觀全毀】