望道 | Janice Man任主旋律電影女主角　做民國高知女性受認可？

Janice Man文詠珊於2015年涉足內地影視，憑藉出演大型武俠劇《蜀山戰紀之劍俠傳奇》成功開拓內地市場，2020年與徐璐合作的劇集《風聲》更獲第32屆華鼎獎中國近現代題材電視劇「最佳女演員」提名，演技與樣貌都獲得不少觀眾及官方認可。



Janice Man在《風聲》中的演出引起很多話題。（劇照）

近年開始，Janice Man逐漸改變戲路，開始出演較為嚴肅的電影題材，好似《誤殺2》、《消失的她》等，更加考驗演技。日前，主旋律電影《望道》宣布定檔，由劉燁、胡軍主演，Janice Man更是唯一女主角，可見實力備受肯定。

《望道》以《共產黨宣言》首個中文全譯本翻譯者陳望道（劉燁飾）為核心，展現其篤定恆心、富有傳奇色彩的一生，Janice Man在戲中飾演其夫人蔡慕暉，原型蔡葵，是一位積極倡導婦女解放的社會活動家、教育家和翻譯家，曾任復旦大學校工會副主席，復旦大學幼兒園，非常優秀。

隨著預告片的釋出，Janice Man的劇照也隨即曝光，民國扮相被網友封為「白月光」，短髮端莊溫婉，長髮淡雅知性，稍加淡妝修飾已頗有年代感，同角色適配度高。

其實過往有很多香港導演搭配內地演員的主旋律電影，當中不乏票房極佳的作品，從早年吳宇森的《建黨偉業》、徐克的《智取威虎山》、林超賢的《湄公河行動》，到近兩年陳凱歌、徐克、林超賢合作的《長津湖》系列等，都取得一定的成功，不過當中都鮮有女性角色，香港女主角更加罕見。而除了《望道》之外，Janice Man在2019年洪金寶執導，張家輝、歐豪主演的主旋律電影《黎明勳章》中也是擔當女主角，目前暫待上映；而另一套由邱禮濤執導，劉德華監製兼主演的同題材電影《莫斯科行動》也於去年開機，Janice Man聯同張涵予、黃軒等實力派合作，相信又會受到大批戲迷關注。

由𡃁模出道，到參演青春偶像電影，再到懸疑與主旋律題材等，Janice Man十幾年來嘗試過不少角色，演技逐漸進步，戲路也愈發廣泛，或將迎來更多機會，事業繼續飛升。

Janice Man戲路廣泛。（Instagram@janice_man）

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