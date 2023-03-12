亞洲電影大獎｜劉嘉玲回應好友王菲與謝霆鋒合體：情侶拖手好正常
撰文：莫匡堯
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第十六屆亞洲電影大獎今日（12日）舉行頒獎禮，梁朝偉與劉嘉玲恩愛現身，壓軸踏上紅地毯。劉嘉玲在紅地毯上接受訪問時表示因為疫情緣故，已有三年沒有舉行同類頒獎典禮，所以今晚非常高興。而偉仔亦分享罕有現身的原因：「其實今晚嚟參加，好多嘅導演同演員我都好欣賞、好鍾意，希望有機會同佢哋傾下計。」
會上不乏韓國演員出席，劉嘉玲笑指：「我都睇韓國嘅電影電視，但係唔記得佢哋啲名！（大笑）見到會認得！」梁朝偉夫婦罕有同場，被問及會否能夠一同亮相大銀幕時，偉仔表示：「我成日覺得拍戲一係一種緣份，冇話鍾意拍咩唔拍咩。」而他早前透露有意拍電視劇，亦在訪問時表示未有時間表：「仲喺到放緊假吖，暫時未知，可能2024年啦。」
日前謝霆峰與王菲高調拖手現身，劉嘉玲作為二人好友，表示有留意到亦笑指：「好正常啫！佢哋係情侶拖手好正常！」而劉嘉玲負責頒發「最佳男主角」，被問及偉仔贏面時，劉嘉玲表示：「個個都好好，佢喺我心目中已經係最好，所以鼓勵下其他人都好吖！」
亞洲電影大獎完整得獎名單嗎?影帝影后花落誰家?
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亞洲電影大獎紅地毯星光熠熠，有Mirror 出席?
亞洲電影大獎中，梁朝偉劉嘉玲終極登場，劉嘉玲更回應好友王菲與謝霆鋒合體。而Mirror 4子今次節目會在TVB J2台播出，而亮相TVB。而影帝在上台時先講一句：「I didn’t expect this」，並表示入圍幾部電影的演員都好優秀。