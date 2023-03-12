亞洲電影大獎｜劉嘉玲回應好友王菲與謝霆鋒合體：情侶拖手好正常

第十六屆亞洲電影大獎今日（12日）舉行頒獎禮，梁朝偉與劉嘉玲恩愛現身，壓軸踏上紅地毯。劉嘉玲在紅地毯上接受訪問時表示因為疫情緣故，已有三年沒有舉行同類頒獎典禮，所以今晚非常高興。而偉仔亦分享罕有現身的原因：「其實今晚嚟參加，好多嘅導演同演員我都好欣賞、好鍾意，希望有機會同佢哋傾下計。」

梁朝偉指會否與太太劉嘉玲一同拍戲要看緣份。（葉志明攝）

會上不乏韓國演員出席，劉嘉玲笑指：「我都睇韓國嘅電影電視，但係唔記得佢哋啲名！（大笑）見到會認得！」梁朝偉夫婦罕有同場，被問及會否能夠一同亮相大銀幕時，偉仔表示：「我成日覺得拍戲一係一種緣份，冇話鍾意拍咩唔拍咩。」而他早前透露有意拍電視劇，亦在訪問時表示未有時間表：「仲喺到放緊假吖，暫時未知，可能2024年啦。」

劉嘉玲表示謝霆峰與王菲作為情侶，拖手非常正常。（葉志明 攝）

日前謝霆峰與王菲高調拖手現身，劉嘉玲作為二人好友，表示有留意到亦笑指：「好正常啫！佢哋係情侶拖手好正常！」而劉嘉玲負責頒發「最佳男主角」，被問及偉仔贏面時，劉嘉玲表示：「個個都好好，佢喺我心目中已經係最好，所以鼓勵下其他人都好吖！」