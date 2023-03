亞洲電影大獎｜完整得獎名單　梁朝偉、湯唯封影帝影后

最佳電影/《Drive My Car》

最佳導演/《孩子轉運站》是枝裕和

最佳男主角/《風再起時》梁朝偉

最佳女主角/《分手的決心》湯唯

最佳男配角/《愛是自私》宮澤冰魚

最佳女配角/《緊急迫降》金素辰

最佳新導演/《一個和四個》久美成列

最佳新演員/《正義迴廊》麥沛東

最佳編劇/《分手的決心》

最佳攝影/《一個和四個》

最佳剪接/《Drive My Car》

最佳美術指導/《分手的決心》

最佳造型設計/《梅艷芳》

最佳視覺效果/《明日戰記》

最佳原創音樂/《Drive My Car》

最佳音響/《梅艷芳》



22:10/《Drive My Car》奪最佳電影

22:05/《孩子轉運站》是枝裕和奪最佳導演

(影片截圖)

22:01/《風再起時》梁朝偉奪最佳男主角

21:58/《分手的決心》湯唯奪最佳女主角,她因腰部受傷無法到場,由拍檔朴海日代領

21:30/最佳新導演由《一個和四個》的久美成列奪得

21:25/《梅艷芳》奪最佳音響

杜琪峯拍片講梁朝偉。

21:18/梁朝偉獲頒亞洲電影貢獻榮譽大獎,他上台時表示:「好彩有得上台,多謝過去40年一起拍電影的台前幕後工作人員」

21:10/Edan、Stanley、Lokman、Anson Lo@MIRROR頒發最佳原創音樂,由《Drive My Car》奪獎

21:08/日本演員宮澤冰魚憑《愛是自私》奪最佳男配角

21:03/《緊急迫降》金素辰奪最佳女配角

21:00/日本電影《Drive My Car》奪最佳剪接

20:55/《一個和四個》奪最佳攝影

林明禎擔任頒獎嘉賓

20:50/最佳編劇由韓國電影《分手的決心》奪得

20:42/日本演員阿部寬獲頒最佳衣著獎

20:30/文念中與劉天蘭頒發最佳美術指導,由韓國電影《分手的決心》奪得

20:25/日本演員鈴木亮平與宮澤冰魚頒獎最佳造型設計,由《梅艷芳》奪得

20:18/韓國演員任時完與台灣演員王淨頒發最佳視覺效果,由《明日戰記》奪得

20:14/韓國演員池昌旭獲頒新世代獎

20:08/台灣演員許光漢與林伯宏頒發最佳新演員,由《正義迴廊》麥沛東奪得,麥致詞時幾度哽咽

《第16屆亞洲電影大獎》今晚於(12日)於香港故宮文化博物館舉行,《香港01》為大家持續更新現場情況及賽果!