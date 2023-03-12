亞洲電影大獎｜完整得獎名單　梁朝偉、湯唯封影帝影后

最佳電影／《Drive My Car》

最佳導演／《孩子轉運站》是枝裕和

最佳男主角／《風再起時》梁朝偉

最佳女主角／《分手的決心》湯唯

最佳男配角／《愛是自私》宮澤冰魚

最佳女配角／《緊急迫降》金素辰

最佳新導演／《一個和四個》久美成列

最佳新演員／《正義迴廊》麥沛東

最佳編劇／《分手的決心》

最佳攝影／《一個和四個》

最佳剪接／《Drive My Car》

最佳美術指導／《分手的決心》

最佳造型設計／《梅艷芳》

最佳視覺效果／《明日戰記》

最佳原創音樂／《Drive My Car》

最佳音響／《梅艷芳》



22:10／《Drive My Car》奪最佳電影

22:05／《孩子轉運站》是枝裕和奪最佳導演

（影片截圖）

22:01／《風再起時》梁朝偉奪最佳男主角

21:58／《分手的決心》湯唯奪最佳女主角，她因腰部受傷無法到場，由拍檔朴海日代領

21:30／最佳新導演由《一個和四個》的久美成列奪得

21:25／《梅艷芳》奪最佳音響

杜琪峯拍片講梁朝偉。

21:18／梁朝偉獲頒亞洲電影貢獻榮譽大獎，他上台時表示：「好彩有得上台，多謝過去40年一起拍電影的台前幕後工作人員」

21:10／Edan、Stanley、Lokman、Anson Lo@MIRROR頒發最佳原創音樂，由《Drive My Car》奪獎

21:08／日本演員宮澤冰魚憑《愛是自私》奪最佳男配角

21:03／《緊急迫降》金素辰奪最佳女配角

21:00／日本電影《Drive My Car》奪最佳剪接

20:55／《一個和四個》奪最佳攝影

林明禎擔任頒獎嘉賓

20:50／最佳編劇由韓國電影《分手的決心》奪得

20:42／日本演員阿部寬獲頒最佳衣著獎

20:30／文念中與劉天蘭頒發最佳美術指導，由韓國電影《分手的決心》奪得

20:25／日本演員鈴木亮平與宮澤冰魚頒獎最佳造型設計，由《梅艷芳》奪得

20:18／韓國演員任時完與台灣演員王淨頒發最佳視覺效果，由《明日戰記》奪得

20:14／韓國演員池昌旭獲頒新世代獎

20:08／台灣演員許光漢與林伯宏頒發最佳新演員，由《正義迴廊》麥沛東奪得，麥致詞時幾度哽咽

《第16屆亞洲電影大獎》今晚於（12日）於香港故宮文化博物館舉行，《香港01》為大家持續更新現場情況及賽果！

