亞洲電影大獎｜完整得獎名單 梁朝偉、湯唯封影帝影后
最佳電影／《Drive My Car》
最佳導演／《孩子轉運站》是枝裕和
最佳男主角／《風再起時》梁朝偉
最佳女主角／《分手的決心》湯唯
最佳男配角／《愛是自私》宮澤冰魚
最佳女配角／《緊急迫降》金素辰
最佳新導演／《一個和四個》久美成列
最佳新演員／《正義迴廊》麥沛東
最佳編劇／《分手的決心》
最佳攝影／《一個和四個》
最佳剪接／《Drive My Car》
最佳美術指導／《分手的決心》
最佳造型設計／《梅艷芳》
最佳視覺效果／《明日戰記》
最佳原創音樂／《Drive My Car》
最佳音響／《梅艷芳》
22:10／《Drive My Car》奪最佳電影
22:05／《孩子轉運站》是枝裕和奪最佳導演
22:01／《風再起時》梁朝偉奪最佳男主角
21:58／《分手的決心》湯唯奪最佳女主角，她因腰部受傷無法到場，由拍檔朴海日代領
21:30／最佳新導演由《一個和四個》的久美成列奪得
21:25／《梅艷芳》奪最佳音響
21:18／梁朝偉獲頒亞洲電影貢獻榮譽大獎，他上台時表示：「好彩有得上台，多謝過去40年一起拍電影的台前幕後工作人員」
21:10／Edan、Stanley、Lokman、Anson Lo@MIRROR頒發最佳原創音樂，由《Drive My Car》奪獎
21:08／日本演員宮澤冰魚憑《愛是自私》奪最佳男配角
21:03／《緊急迫降》金素辰奪最佳女配角
21:00／日本電影《Drive My Car》奪最佳剪接
20:55／《一個和四個》奪最佳攝影
20:50／最佳編劇由韓國電影《分手的決心》奪得
20:42／日本演員阿部寬獲頒最佳衣著獎
20:30／文念中與劉天蘭頒發最佳美術指導，由韓國電影《分手的決心》奪得
20:25／日本演員鈴木亮平與宮澤冰魚頒獎最佳造型設計，由《梅艷芳》奪得
20:18／韓國演員任時完與台灣演員王淨頒發最佳視覺效果，由《明日戰記》奪得
20:14／韓國演員池昌旭獲頒新世代獎
20:08／台灣演員許光漢與林伯宏頒發最佳新演員，由《正義迴廊》麥沛東奪得，麥致詞時幾度哽咽
《第16屆亞洲電影大獎》今晚於（12日）於香港故宮文化博物館舉行，《香港01》為大家持續更新現場情況及賽果！
亞洲電影大獎完整得獎名單嗎?影帝影后花落誰家?
香港01提供最新亞洲電影大獎得獎名單，影帝影后已揭曉，詳細請看。
亞洲電影大獎紅地毯星光熠熠，有Mirror 出席?
亞洲電影大獎中，梁朝偉劉嘉玲終極登場，劉嘉玲更回應好友王菲與謝霆鋒合體。而Mirror 4子今次節目會在TVB J2台播出，而亮相TVB。而影帝在上台時先講一句：「I didn’t expect this」，並表示入圍幾部電影的演員都好優秀。