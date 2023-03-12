亞洲電影大獎｜MIRROR亮相TVB　Edan嘲Stanley︰你電影都未拍過喎

第16屆亞洲電影大獎，今晚（12/3）在香港故宮博物館舉行，當中人氣組合MIRROR其中四位成員，楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）獲邀做頒獎嘉賓，頒發最佳原創音樂。由於節目會在TVB J2台播出，造就了MIRROR 四子亮相TVB。

MIRROR其中四位成員，楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）獲邀做頒獎嘉賓。（直播截圖）

獎項頒發前，四位喧寒一番，Edan笑言緊張到忘記要頒發甚麼獎，然後Stanley推算︰「我哋係歌星，又係演員，你哋又唱過電影主題曲，唔通係頒最佳電影歌曲？」但估唔到Edan突然出招，窒Stanley一句︰「你好似除咗冇唱電影主題曲之外，仲連電影都未拍過呀！」此刻Lokman與Anson Lo在旁Wow……一聲。

Stanley隨即爭取機會介紹自己︰「導演大家好，我叫Stanley，多多指教。」而講到今次要頒發的「最佳原創音樂」，隊長Lokman便認叻指自己參與的《狂舞派》於上屆亞洲電影大獎便獲得同一獎項，一眾隊友立即刷鞋︰「隊長功不可沒，隊長即係隊長……」不過當Edan問大家知唔知今年的入圍名單來自哪幾個國家，大家便鴉雀無聲，Lokman更打圓場︰「一齊睇睇入圍名單。」最終獎項由日本的石橋英子，憑《Drive My Car》奪得。