12怪盜｜電影大綱疑流出MIRROR要偷黑科技？網民：播雪花都有人睇

MIRROR首部12人共演的電影《12怪盜》正在籌備階段，日前其中10位成員現身宣傳活動，被問起電影主題時就大賣關子，不過網上就有一個流出故事大綱，未知真定假，有網民認為劇情有點「膠」，但亦有人表示，反正MIRROR拍乜都會大賣，所以劇情是真是假都冇影響。



MIRROR成軍5周年，早前所屬公司MakerVille宣佈12位成員將會首度齊人合演電影《12怪盜》，並有首批造型照流出，十分有型！新戲由張麗思編劇、何國敏執導，這個組合亦是ViuTV實況娛樂節目《回憶備份》、單元劇《寂寞是幫兇》以及《YOLO的練習曲》班底。

日前，除盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）外，其餘10位MIRROR成員現身香港國際影視展（FILMART）《Viu × MakerVille 2023項目發布會》宣傳《12怪盜》，據知電影目前尚未正式開拍，仍處於圍讀、試戲服等階段，而在騷後訪問時，記者問到新戲的怪盜究竟偷什麼，眾人亦大賣關子，只遊花園帶過。

近年MIRROR成員先後涉足影圈，如今終於齊人拍攝《12怪盜》。（makerville.official@Instagram）

柳應廷（阿Jer）笑言是偷時間的故事：「難得12個人咁齊人，要偷時間見面」，楊樂文（Lokman）則指他們是鋤強扶弱和維護世界和平的英雄，而江𤒹生（AK）就透露12子將齊心偷一樣東西，但否認偷心。不過，日前網上就有一個疑似《12怪盜》大綱流出，內容如下：「M12是一個怪盜集團，他們共十二人，各人身懷絕招，劫富濟貧，在怪盜界甚有名聲。然而，有次特別任務，十二人要負責盜取黑科技，為阻止引起地球可能發生的生態災難。但因各人心存芥蒂，最後導致行動失敗。他們不但受到打擊，M12總部此時竟然派出另一個怪盜組織取締他們，究竟十二怪盜可否排除萬難，化解這場地球危機？」

MIRROR未有透露12位怪盜究竟偷什麼，十分神秘。（資料圖片／陳順禎攝）

以上講法與Lokman口中的「英雄電影」吻合，若資料屬實，即眾人要盜取的原來是黑科技！雖然目前仍未能確認這個流出版本的真偽，但網民就直指劇情聽起來有點「膠」味，對大堆頭電影冇太大期望，又笑問：「（劇本）ChatGPT諗出嚟㗎？」「個感覺好似係MIRROR版的十兄弟。」

不過，亦有人直言根本拍什麼都冇所謂，只要有MIRROR就夠號召力，甚至看好票房隨時超出《毒舌大狀》的過億紀錄，有人留言：「有乜所謂，播雪花全球鏡粉都會刷到個票房破1.5億。」「其實都係試金石，測試一下鏡粉嘅消費力可以到幾多錢。」「是但啦，入到去淨係播嗰12條友行行企企都應該準備破《毒舌》記錄。」另外，亦有人指這些奪寶片古今中外比比皆是，若12位主角難拍的話，可參考《盜海豪情十二瞞徒》。然而，目前流出的大綱始終仍未證是否屬實，相信出街後的版本可能亦會不同，大家可以睇定啲。

請按下圖睇12子的《12怪盜》電影造型照：