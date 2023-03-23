殺神John Wick4｜奇洛李維斯角色有原型　前海豹部隊成員喪狗緝兇

由奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《殺神John Wick》（John Wick）系列電影，9年間已不經不覺已經來到第四集《殺神John Wick 4》。電影今日（23/3）上映，大家都期待沿用三級風格拍攝，又加入甄子丹一角，血腥指數會否有所提升？其實回看9年前，《殺神John Wick》由一個為狗報仇的故事開始，起初都被笑無稽戇居，但事實證明此舉非常動人，而且背後原來有出現過類似人物，真係為愛犬緝兇，追到去天腳底。



由第一集開始，狗狗就成為電影的重要角色，每集都會出現，每隻都係好幫手。（《殺神John Wick 4》劇照）

亡妻遺下的愛犬Dasiy，成了John Wick生存的動力，一次狗隻被殺，觸怒John Wick神經，要大開殺戒。（《殺神John Wick》劇照）

在《殺神John Wick》中，John Wick本是名退隱江湖的殺手，一直希望與妻子Helen平靜地過餘生，只可惜天意弄人，妻子因病離世，遺下的是Helen生前為他訂購的小狗Dasiy，自此見狗如見人，睹狗思人。可惜某日，John Wick駕駛住1969 Ford Mustang Mach 1與Dasiy出門時，在油站巧遇俄羅斯商人Viggo Tarasov兒子Iosef Tarasov。當時對方想買下John Wick座駕，但遭拒絕。然而此舉竟埋下殺機，Iosef Tarasov與朋友漏夜去John Wick家偷車，並把小狗Dasiy殺死。

John Wick為愛犬Dasiy被殺而再次踏上殺手之路。（《殺神John Wick》劇照）

連妻子留下的小狗都保不住，John Wick被迫復出。（《殺神John Wick》劇照）

《殺神John Wick》有角色原型

John Wick醒後，發現連妻子唯一留下的小狗都未能保護，心痛之餘更迫使John Wick復出緝兇，從而發展出電影故事。事實上，曾經有新聞報道指，現年47歲，前美國海軍海豹部隊成員Marcus Luttrell身上。他因參與2005年美軍在阿富汗一場名為Red Wings的軍事行動，對抗塔利班而獲發海軍十字勳章和紫心勳章。

「John Wick」原來真有其事，但愛犬之人Marcus Luttrell卻沒有私了。（marcusluttrell IG 圖片）

DASY狗名有意思

Marcus Luttrell在美國海軍服役8年後，以上士軍銜退役。他之後領養了一隻拉布拉多犬，並取名為「DASY」，以紀念他在Red Wings軍事行動中，倖存的4名同袍，包括Danny Dietz、Matthew "Axe" Axelson、Southern boy及Michael "Yankee" Murphy。

可是Dasy在2009年4月1日遭4名歹徒槍殺。於是觸發Marcus Luttrell穿州過省緝兇。雖然最後他成功追捕4名歹徒，但他並沒有如John Wick一樣把他們殺死，而是通知警方將4人逮補。據了解，奇洛李維斯聽到這故事後，對此印象非常深刻，其後更跟導演建議：「我們改編這個故事？」之後，《殺神John Wick》誕生。

John Wick與沒有名字的愛犬亡命天涯。（《殺神John Wick2》劇照）