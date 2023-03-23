金像獎2023最佳導演場刊照亮相　《給十九歲》郭偉倫做代表拍攝

香港電影金像奬協會（大會）今日（23日）發放榮獲提名第四十一屆香港電影金像奬「最佳導演」及「新晉導演」獎候選人的獨立造型照。

第41屆香港電影金像獎將於4月16日舉行。（金像獎動態海報截圖）

本屆「最佳導演」最後五強包括執導驚悚犯罪動作片《神探大戰》的韋家輝、紀錄片《給十九歲的我》的張婉婷與郭偉倫、律政懸疑犯罪片《正義迴廊》的何爵天、劇情片《窄路微塵》的林森及喜劇《飯戲攻心》的陳詠燊；而何爵天、林森及陳詠燊同告入圍本屆「新晉導演」獎候選人之列，他們將連同執導另一劇情片《白日青春》的劉國瑞及科幻動作片《明日戰記》的吳炫輝角逐此項殊榮。

韋家輝於第41屆香港電影金像獎憑《神探大戰》提名「最佳導演」獎。（金像獎大會提供）

韋家輝曾經憑《大隻佬》、《神探》兩次奪得香港電影金像獎「最佳編劇」獎。（金像獎大會提供）

陳詠燊憑《飯戲攻心》提名第41屆香港電影金像獎「最佳導演」、「新晉導演」、「最佳編劇」等獎項。（金像獎大會提供）

陳詠燊曾經憑《逆流大叔》提名香港電影金像獎「最佳導演」、「新晉導演」、「最佳編劇」及「最佳電影」2等獎項。（金像獎大會提供）

無獨有偶，本屆幾位「最佳導演」候選人均不只獲得一項提名，當中陳詠燊更是香港電影金像獎有史以來在同一屆獲得最多提名的候選人，除了憑《飯戲攻心》競逐「最佳導演」、「最佳編劇」和「新晉導演」三大獎項，由他填詞的《飯戲攻心》及《阿媽有咗第二個》電影主題曲亦獲得「最佳原創電影歌曲」兩個提名；韋家輝及劉國瑞分別自編自導《神探大戰》及《白日青春》而成為「最佳編劇」候選人；郭偉倫則以剪輯拍攝期長達十年的紀錄片《給十九歲的我》，與陳序慶同時獲提名「最佳剪接」。

林森憑《窄路微塵》同時提名第41屆香港電影金像獎「最佳導演」及「新晉導演」獎。（金像獎大會提供）

林森首次執導電影便已提名「最佳導演」。（金像獎大會提供）

何爵天憑《正義迴廊》同時提名第41屆香港電影金像獎「最佳導演」及「新晉導演」獎。（金像獎大會提供）

何爵天首次執導電影便已提名「最佳導演」。（金像獎大會提供）

韋家輝曾兩次榮膺香港電影金像奬「最佳編劇」，但過去四度與杜琪峰聯合導演獲得「最佳導演」提名卻與獎項擦身而過。他今年憑執導《神探大戰》已先後獲得「香港電影評論學會」及「香港電影導演會年度大獎」選為「最佳導演」，下一個目標是在「香港電影金像獎」拿下其首個「最佳導演」獎座。

劉國瑞憑《白日青春》提名第41屆香港電影金像獎「最佳導演」及「新晉導演」獎。（金像獎大會提供）

劉國瑞憑首部執導《白日青春》便提名金像獎「最佳導演」獎。（金像獎大會提供）

吳炫輝憑《明日戰記》提名第41屆香港電影金像獎「最佳導演」及「新晉導演」獎。（金像獎大會提供）

吳炫輝憑首部執導《明日戰記》便提名金像獎「最佳導演」獎，亦曾三度獲得「最佳視覺效果」獎。（金像獎大會提供）

從事視覺效果師多年的吳炫輝跟韋家輝一樣，曾三度登上「金像獎」頒獎台，分別在第廿六、廿七及廿九屆榮獲「最佳視覺效果」獎。多年後他轉任導演即取得亮麗成績，其首部電影《明日戰記》錄得八千多萬票房，是去年2022年票房冠軍，也是港產片有史以來第二高票房的電影。

郭偉倫與張婉婷憑紀錄片《給十九歲的我》提名第41屆香港電影金像獎「最佳導演」獎。（金像獎大會提供）