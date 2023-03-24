正義迴廊︱網傳麥沛東謝票遇「肥仔」原型人物　電影公司澄清解惑

去年底上映的香港奇案電影《正義迴廊》，由新晉導演何爵天執導，翁子光監製，並由楊偉倫、麥沛東、蘇玉華、林海峰等主演。電影改編自2013年「大角咀雙屍奇案」，劇情重組逆子弒親雙親案的法庭審訊，還原案情經過的懸疑與血腥情節。

《正義迴廊》於去年10月27日上映，票房斬獲超過4000萬元，更於第41屆香港電影金像獎提名16項大獎。（電影公司提供）

《正義迴廊》斬獲超過4000萬港元票房，並於第41屆香港電影金像獎提名16項大獎，包括「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳男、女主角」等焦點大獎，成為本屆提名數目最多的電影作品。

麥沛東於《正義迴廊》的演出令人驚艷。（電影公司提供）

麥沛東憑《正義迴廊》的演出爆紅，更提名香港電影金像獎「最佳男主角」。（《正義迴廊》預告截圖）

早前，網上驚傳提名金像獎「最佳男主角」、飾演唐文奇一角的演員麥沛東，在謝票期間竟然撞正「肥仔」的原型人物謝臻麒，傳聞更指對方於謝票期間站立拍掌，更高呼：「你做得好似！」令戲院瞬間安靜下來。

早前網上驚傳麥沛東謝票期間遇到《正義迴廊》角色原型人物謝臻麒，對方更拍掌高呼「你做得好似！」（《正義迴廊》IG圖片）

麥沛東於《正義迴廊》裡飾演協助肢解屍體的角色唐文奇。（葉志明 攝）

麥沛東謝票傳聞於網上廣泛流傳，影視博客郭靖言於社交媒體撰寫與謝票冷知識時，亦提到相關消息。郭靖言的文章中雖提到事件僅為傳聞，未被證實，然而同時於限時動態，並在動態帖文中標註《正義迴廊》官方社交媒體，更獲得轉載。

事件廣泛流傳後，《香港01》向《正義迴廊》電影發行公司高先電影宣傳查證相關傳聞，對方表示並無此事，當時亦即時刪除社交媒體限時動態。惟該限時動態被分享的帖文，已被郭靖言截圖，並上載到其他社交媒體留言空間中，並獲得不少網民迴響。