金像獎2023︱男女配角造型照曝光　余香凝蝦頭罕有性感完勝林明禎

「第四十一屆香港電影金像奬」（金像奬）頒獎典禮將於4月16日在香港文化中心舉行，準備工作進行得正如火如荼，主辦機構「香港電影金像奬協會」（大會）為誌盛事而編印的紀念特刊，內頁的提名人獨立造型照亦陸續曝光，大會今天（28日）特別發布榮獲提名「最佳男、女配角」演員的精美造型照。

余香凝憑《緣路山旮旯》提名第41屆香港電影金像獎「最佳女配角」。（金像獎大會提供）

余香凝於「最佳女配角」造型照中，婚後罕有展現性感一面。（金像獎大會提供）

林明禎憑《飯戲攻心》提名第41屆香港電影金像獎「最佳女配角」。（金像獎大會提供）

林明禎於金像獎「最佳女配角」造型照曬纖腰，亦顯出其高貴與個性一面。（金像獎大會提供）

候選本屆「最佳女配角」的演員有楊詩敏、區嘉雯、王菀之、林明禎及余香凝（排名按大會提名名單），當中王菀之是第三十四屆金像獎「最佳女配角」及「最佳新演員」雙獎得主，區嘉雯亦在第三十九屆奪得「最佳女配角」殊榮。王菀之在喜劇《飯戲攻心》中與陳湛文共譜姊弟戀，她善於烹煮愛心飯菜，並以此維繫與男友及其兄弟間的感情；區嘉雯則在《窄路微塵》中以寫實的演出演繹一位任性偏執的母親。

蝦頭楊詩敏憑《正義迴廊》提名第41屆香港電影金像獎「最佳女配角」。（金像獎大會提供）

蝦頭楊詩敏在金像獎「最佳女配角」造型照上罕有展現知性與性感一面。（金像獎大會提供）

曾多次入圍金像獎提名的余香凝在《緣路山旮旯》飾演一個性格隨性貼地、樣貌達神級卻與「毒男」拍拖的女生；楊詩敏一改過往搞笑形象，在《正義迴廊》中飾演其中一位男主角的姊姊，她對涉嫌殺人碎屍的親弟處處維護，憑其收歛細膩的演出成功首次出現在金像獎候選行列；另一位也是首次入圍的「大馬女神」林明禎，在《飯戲攻心》以KOL女神「阿Meow」出場，以半鹹淡廣東話及搞笑而自然的演出獲得評審青睞。

資深演員區嘉雯憑《窄路微塵》提名第41屆香港電影金像獎「最佳女配角」。（金像獎大會提供）

區嘉雯於金像獎最佳女配角造型照上展現佻皮的一面。（金像獎大會提供）

曾經雙雙獲得「最佳女配角」與「最佳新演員」的王菀之，憑《飯戲攻心》再度提名第41屆香港電影金像獎「最佳女配角」。（金像獎大會提供）

王菀之在金像獎最佳女配角造型照中，展現一貫的舞台魅力。（金像獎大會提供）

本屆金像奬「最佳男配角」候選名單，有在《正義迴廊》飾演大律師的多棲藝人林海峰，也有在《阿媽有咗第二個》飾演姜濤爸爸導而優則演的羅永昌，更有憑《風再起時》演出廉政專員一角首次角逐「最佳男配角」獎項的金像奬首屆影帝、去屆「終身成就獎」得主、並曾七度提名「最佳男主角」的許冠文。

林海峰憑《正義迴廊》提名第41屆香港電影金像獎「最佳男配角」。（金像獎大會提供）

林海峰於金像獎最佳男配角造型照裡，表情神秘之餘亦不失喜感。（金像獎大會提供）

羅永昌憑《阿媽有咗第二個》提名第41屆香港電影金像獎「最佳男配角」。（金像獎大會提供）

羅永昌導而優則演，於金像獎最佳男配角造型照中，充滿演員與導演的雙重藝術氣質。（金像獎大會提供）

去年「終身成就獎」得主許冠文憑《風再起時》提名第41屆香港電影金像獎「最佳男配角」。（金像獎大會提供）

許冠文不僅提名金像獎「最佳男配角」，他亦是首屆金像獎最佳男主角得主。（金像獎大會提供）

此外，在《飯戲攻心》片中飾演兄弟的張繼聰及陳湛文亦雙雙打入最後五強，而張繼聰亦以電影《窄路微塵》同時榮獲「最佳男主角」提名。

張繼聰憑《飯戲攻心》提名第41屆香港電影金像獎「最佳男配角」，他亦同時憑《窄路微塵》提名「最佳男主角」。（金像獎大會提供）

張繼聰在金像獎最佳男配角造型中，有別以常規禮服、身穿古著登場。（金像獎大會提供）

陳湛文憑《飯戲攻心》提名第41屆香港電影金像獎「最佳男配角」。（金像獎大會提供）