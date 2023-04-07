鷹眼自白受傷心路歷程　瀕死入院「用手機寫遺書」豁達談生死

「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner／傑瑞米雷納）年初被鏟雪車輾過受到重傷，雖然已送到醫院治療，他後來也清醒並發文感謝關心他的影迷，但根據《Radar Online》報導，他的傷勢比外界所知更嚴重，他全身至少有30多根骨頭斷裂、肺部塌陷、肝臟被刺穿等嚴重傷勢，而他近期受訪更首度證實，原本全身重傷，已在醫院用手機寫遺書，就是為了向家人告別。



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謝洛美維納接受《ABC》專訪，提到被知名主持人黛安索耶（Diane Sawyer）詢問當時被足足7噸（約7千公斤）的鏟雪車壓過身上，是為了拯救被雪困住的姪子，他不諱言有想過生命可能到盡頭，「如果我獨自一人待在那裡，那絕對會是一種可怕的死法，但我並不孤單，我的姪子在場，可愛的艾力克斯，我其他家人也在場」。

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「我選擇活下來，這殺不死我的，絕不可能，雖然我損失了骨肉，但得到很多的愛」，而當黛安詢問，「現在照鏡子的時候，感覺是一張全新的臉孔嗎？」謝洛美維納感慨回：「我看到的是一個幸運的男人。」而他在Disney+的實境節目新作《舊車大改造》（Rennervation）將於4月12日上映，謝洛美維納如今也確認會出席4月11日的首映會，並接受映後座談。

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