「鷹眼」謝洛美維納分享新照 首度談傷勢：全身30根骨頭斷掉
撰文：ETtoday
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荷里活演員、飾演漫威英雄「鷹眼」（Hawkeye）謝洛美維納（Jeremy Renner，傑瑞米雷納）在元旦時遭鏟雪車輾過重傷送醫。
他21日發文向粉絲報平安，也首度透露自己的詳細傷勢：「斷掉的30多根骨頭總有一天會癒合的。」
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謝洛美維納21日在社群平台發文，還附上了一張自己正在進行復健的照片，「我要感謝每個人的訊息和關心，非常關愛與感謝你們所有人，這30多根骨頭會癒合，變得更加強壯，就像對家人和朋友的愛與連結會繼續加深一樣」。
現年52歲的謝洛美維納在今年元旦不慎被自家6噸重的鏟雪車輾過，導致他腿部骨折、右側胸部塌陷、頭部大量出血，甚至一度傳出命危。所幸經過手術，目前正逐漸復原，還在4日po出自拍照，只見他的半邊臉全都是深紫色瘀血，整張臉明顯腫脹，和過去帥氣模樣相差極大。
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