鷹眼謝洛美維納傷勢比預期嚴重「恐數年後才痊癒」險失血過多慘死

Marvel超級英雄「鷹眼」（Hawkeye）謝洛美維納（Jeremy Renner／傑瑞米雷納），元旦當天被鏟雪車輾過受到重傷，雖然已送到醫院治療，他後來也清醒並發文感謝關心他的影迷，但根據《Radar Online》報導，他的傷勢比外界所知更嚴重，親友都有心理準備，他可能要花上兩年時間才有機會痊癒，甚至再拍攝動作場面。



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謝洛美維納銀幕上多半扮演硬漢，很容易被安排到動作戲分，然而短期內他幾乎不可能再在銀幕上展現身手。《Radar Online》稱其友人透露，他被鏟雪車輾壓造成右邊的胸部重傷，上肢也遭到嚴重破壞，頭上被撞到流血，腿部也有傷，事實上當他還在等待急救人員前來時，一度因為大出血，差點一命嗚呼，他自己亦很清楚傷勢非常嚴重，有「長期抗戰」的心理準備。他的母親與妹妹都在醫院裡陪伴他、逗他開心，希望給他最有力的支持。

《Radar Online》報導，儘管謝洛美維納意志很堅強，他還需要再動手術，身體要完全恢復也得花上很長時間。有親友擔心他是否恐將行動不便的過完後半段人生？大家都在為他祈禱，希望這種可怕的情況不要發生。

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