鷹眼意外︱謝洛美維納再發影片報平安之際　美媒曝意外恐怖細節

撰文：TVBS新聞網
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美國荷里活男星謝洛美維納（Jeremy Renner；傑瑞米雷納）在漫威（Marvel）電影中飾演「鷹眼」（Hawkeye）為人所知，不過日前傳出他在家中意外遭鏟雪車輾過，受到重傷緊急送醫，讓影迷相當擔心。

所幸維納在經過2場手術後情況穩定，還在社群平台上與粉絲們報平安。如今，維納當時發生意外後的報警電話內容也曝光，報案人表示維納被鏟雪車「整個壓碎」，身體還不斷流血找不到傷口，背景甚至可以聽到維納哀嚎的聲音。

（編按：他5日在Twitter發影片向各界報平安，稱新的一年終於能洗澡，也感謝母親與妹妹幫忙照料他。片中他躺在床上戴着浴帽，臉上還掛着氧氣罩，氣色看來還算不錯。不少人看到這段影片，都感覺鬆了一口氣。片中家人對他說：「你好性感，哈哈哈耶」他隨後回應道：「這星期第一次洗澡，好噁。」）

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綜合《TMZ》、《CNN》等外媒報道，現年51歲的維納在今年元旦當天，在內華達州瓦肖郡（Washoe County）一場家庭聚會結束後，發現他人的汽車被積雪卡在車道，於是便開着一輛重達14330磅（約6.4噸）的鏟雪車幫忙。

結果當他走下車跟人聊天時，鏟雪車突然開始滑動，維納見狀便想挑上駕駛座控制車輛，結果整個人慘遭鏟雪車輾過。

根據警方公開的報案紀錄，救護人員在1日早上8點55分左右接到電話，報案人不斷尖叫，表示有人被剷雪車輾過，背景也可以聽到維納大聲哀嚎。

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據悉，他的身體當時大量出血，除了頭部的傷口以外，身體也不斷流出鮮血，但一時之間找不到傷口。紀錄指出，維納被輾過之後出現呼吸困難的症狀，而且胸部右側「塌陷」，上半身都被壓碎。

雖然傷勢嚴重，但被送醫時仍有意識，也可以呼吸，並在約49分鐘後被送上直升機載往醫院。

維納也在3日於社群平台上分享了一張病床自拍照，並表示「謝謝大家的關心」，但表示自己還沒辦法打字。5日也分享了一段媽媽及姊姊在病房照顧他的影片。

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