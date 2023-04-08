鄭秀文奪首屆香港網絡影評人HIGHLIGHT女主角　網友：期待金像獎

鄭秀文（Sammi）憑藉主演的電影《落花流水》已斬獲第29屆香港電影評論學會大獎、2022年度香港電影導演會年度大獎的「最佳女主角」，在金像獎臨舉辦之際，又再度獲得第一屆香港網絡影評人HIGHLIGHT大獎「最HIGHLIGHT女主角」，可見對她表演的肯定。



Sammi奪得首屆香港網絡影評人HIGHLIGHT大獎「最HIGHLIGHT女主角」。（instagram@sammi_chengsauman）

今日（8日），Sammi在IG發表得獎感受，她寫道：「衷心感謝網絡影評人給Mi的肯定。演出再一次被肯定，深深感受到過去十數年在演戲上『默默耕耘和𨍭夑（變）』，沒有白費。大家終於清楚看到我在演技上已經『蛻夑（變）』。有時你要別人相信你可以，所需要付上的心力，只有你自己才會明白。這條路雖然非常漫長艱難，充滿挫折，但值得。」並在hashtag中感謝導演賈勝楓以及台前幕後所有工作人員。

Sammi感恩當選。（IG截圖）

對於Sammi再度拎獎，蔡卓妍也即刻留言「恭喜恭喜」，不少網友也替Sammi開心，紛紛表示：「太棒了！預祝4.16再下一城」、「再次恭喜Sammi再下一城，金像獎最佳女主角等緊你」、「恭喜mi 賀喜mi 好消息會陸續有來」等，都期盼她於4月16日的第41屆香港電影金像獎中勇奪影后。

Sammi在《流水落花》中有很大突破。（instagram@sammi_chengsauman)

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