小魚仙真人版｜荷爾貝莉一鳴驚人靠靚聲突圍「他」激讚：無人能及

經典動畫《小魚仙》（《The Little Mermaid》、又譯《小美人魚》）真人版電影，即將在5月25號大銀幕登場，最新幕後花絮公開，飾演新版艾莉奧（Ariel）的荷爾貝莉（Halle Bailey）直呼：「美夢成真！」飾演烏蘇拉（Ursula）的瑪莉莎麥卡菲（Melissa McCarthy），笑稱自己是靠兼職外燴，且看了原版不下500次而獲選。



《小魚仙》最新幕後花絮「經典重新演繹篇」公開，新一代「艾莉奧」荷爾貝莉首先直呼能夠飾演此角美夢成真，因為原版改變了她的全世界，而且所有小女孩都想成為美人魚，她更說本片投射了想要比自身更偉大事物的意義。

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導演洛馬素（Rob Marshall）讚賞《小魚仙》是個有象徵性且強而有力的故事，所以才接下這個拓展原版的重責大任。《奇幻魔法屋》（Encanto）王牌詞曲家連文威美蘭達（Lin-Manuel Miranda）則先表達對荷爾貝莉歌喉的驚為天人：「簡直是天籟！」說她一開口就情感豐沛不已：「設下無人能及的高標。」

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飾演海洋女巫烏蘇拉的演技派女星瑪莉莎麥卡菲，她笑說這個角色誘人又狡猾，令她過足戲癮，配音海鷗史考托（Scuttle）的笑匠女星奧卡菲娜（Awkwafina）也補充：「她滑稽又嚇人！」足見她令人印象深刻的程度。

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不過瑪莉莎麥卡菲也謙虛表示，是她苦苦懇求導演施捨此角、甚至說她能兼職外燴、靠她的拿手好菜鷹嘴豆泥才獲選，甚至搬出年輕時擔任褓母、陪照顧的小女孩們看了原版動畫不下500次，但她卻從未厭倦該片，這項驚人紀錄和私密情感也成功說服並打動了導演。《小美人魚》將在5月25號搶先全美大銀幕登場。

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