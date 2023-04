真人版《小魚仙》(The Little Mermaid)將於下月尾上映,女主角荷爾貝莉 (Halle Bailey)昨日(19日)在Instagram分享到訪動物園的照片,當中包括跟大猩猩及大象合照,仲有餵老虎等。

善待動物組織留言批評荷爾貝莉不應到訪動物園。(截圖)

不過這輯相卻引起極大回響,不少人留言指荷爾貝莉不應該到訪這些剝削動物權益的地方,連善待動物組織(People for the Ethical Treatment of Animals,縮寫PETA)都有留言:「我們知道你喜歡動物,但支持這種殘酷的景點是在傷害牠們💔😢」。

荷爾貝莉與大猩猩合照慘遭人身攻擊。(IG圖片)

而更過份的是,另一群人攻擊荷爾貝莉的外貌,指她跟大猩猩「撞樣」,似足失散家人。有人為她護航指不應該人身攻擊,而針對到訪動物園的問題,網民就認為參觀哪些景點是她的自由,別人無權干擾,別以動物權益去情緒勒索。