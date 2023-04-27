關於我和鬼變成家人｜許光漢露屁股事前不知情　認身體一位置好長

【關於我和鬼變成家人的那件事】許光漢、林柏宏、王淨早前上Yahoo TV《佼心食堂》宣傳電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，王淨大讚自己簡直就是在「海景第一排」看著兩位鮮肉天菜上演腐女夢寐以求的情節，在片場還沒有特別的感覺，直到宣傳時看到大批「林太太」、「許太太」，讓她直呼考慮把自己拍的照片拿出來賣。



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許光漢在片中大露屁股，他卻說事前並不知情，因為劇本沒描寫這麼細，但他認為既然是荒謬喜劇，不如就荒謬到底，光是在預告片中，許光漢赤裸跳起〈舞孃〉就足夠讓觀眾捧腹大笑。許光漢坦言，他平時肢體僵硬，多虧了拍戲現場腎上腺素被激發才跳成。他在拍攝當下一絲不掛，僅重要部位有做保護措施，林柏宏打趣，當時開車經過的路人真的是非常幸運。林柏宏在片中也有跳舞場景，他自謙不會跳舞，事前有上課，但最終還是拍了十幾次才過關。

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有趣的是，許光漢在直播過程中不知為何頻頻口誤，聊跳舞時說自己「比較長」，王淨一聽立刻大喊開玩笑，即使許光漢努力補充「是手」也沒人理會。在挑選幸運網友call out時，他又脫口而出「靠X」。黃子佼點出許光漢在《想見你》和《關於我和鬼變成家人的那件事》都是「三人行」，結果許光漢自己回答：「可能喜歡。」說完才發現自己又說錯話，最後乾脆豁出去自暴自棄，笑翻眾人。

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