小魚仙真人版｜荷爾貝莉挑戰動畫經典場面　船上親吻王子欲拒還迎

【小魚仙真人版】本月25日就要在戲院上映的迪士尼真人版《小魚仙》（《The Little Mermaid》、又譯《小美人魚》），因為選角爭議早就未映先轟動，各方對於女主角荷爾貝莉（Halle Bailey）是否最恰當的人選，一直有各種不同的意見，但劇組是否努力還原廣大觀眾對於動畫原版的回憶？動畫版最經典的歌曲之一「Kiss the Girl」畫面終於曝光，果然有很盡力要重現卡通中最浪漫的情節。



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「Kiss the Girl」搭配的劇情講述「小魚仙」艾莉奧（Ariel）為了接近心儀的王子，不惜與海巫婆烏蘇拉（Ursula）用聲音換雙腿，可是必須在第3天的太陽下山前得到王子對她的真愛之吻，她才能夠變成人，因此所有動物好友也趁機會想辦法要讓王子主動吻她，才有了這首浪漫逗趣的歌曲，此曲也入圍了奧斯卡金像獎，堪稱全片最為人熟知的經典名曲之一。

【圖輯】點圖放大逐格重溫動畫版《小魚仙》「Kiss the Girl」👇👇👇

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真人版《小魚仙》，除了海莉貝利與卡通中的艾莉奧長得明顯不太一樣，扮演王子的祖納候堅（Jonah Hauer-King）只比她大了4歲，但劇中造型看來年齡差距似乎更大，也讓外界對於該片能否贏得新世代觀眾的喜愛感到好奇。不過之前幾部迪士尼經典動畫真人版，同樣也在高度爭議下開出賣座大紅盤，「小魚仙」目前也被預測會是今夏最熱賣的大片之一，甚至有人看好片子會是暑假票房冠軍。

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