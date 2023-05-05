小魚仙真人版｜韓版配音靚樣揮低荷爾貝莉　卻因一關鍵遭網民嫌棄

由迪士尼再度推出的真人版電影《小魚仙》（《The Little Mermaid》、又譯《小美人魚》）至今討論度不斷，其中又以女主角找來22歲非裔女星荷爾貝莉（ Halle Bailey ）被抨擊的最慘。未料最近又再度遭到炎上，但這次對象則是南韓女團NewJeans的成員，傳出迪士尼為了找到一位韓文與英文都非常流利的人，選上了韓澳混血成員Danielle，但消息一出立刻引來網友批評，更有人怒喊「整部片都是災難！」



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真人版《小魚仙》韓國「艾莉奧」配音惹議

由於NewJeans在南韓MZ世代相當火紅，其中Danielle更因長相甜美，加上英韓語都相當流利，因此成為各大精品代言人首選。迪士尼看上該優勢，邀請她擔任韓版艾莉奧（Ariel），Danielle更獻唱電影主題曲〈Part of Your World〉，展現精湛歌喉。不過南韓網友批評，認為Danielle初次配音就挑大梁，相當不合適，加上其他角色的配音員都是找來資深配音員擔任，若Danielle表現不佳，勢必會連帶影響到其他人。

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不過也有網友認為問題不在Danielle，而是片商與經紀公司都要負起責任，留言「Danielle聲音很好聽，但我覺得找專業配音員比較適當」、「我覺得錯不在Danielle，問題在片商跟經紀公司」、「整部電影都是災難！」、「讓Danielle配音真的太過分，韓國小朋友也要看的作品，發音該標準點吧」但也有網友幫忙緩頰，認為電影都還沒上映就否決她的努力，實在不公平。

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