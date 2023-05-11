小魚仙真人版｜首波影評出爐　荷爾貝莉演出獲激讚　一細節成敗筆

Disney真人版改編電影《小魚仙》（The Little Mermaid、又譯《小美人魚》）從有消息便議論紛紛，如今隨著電影放送日期即將到來，國外先期進行試映會公開首波影評。



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《小魚仙》首波影評表示荷爾貝莉詮釋的艾莉奧令人大開眼界

這次《小魚仙》影評分為兩極，首要部分率先讚賞荷爾貝莉（Halle Bailey）詮釋要角「艾莉奧」（Ariel）令人大開眼界，不過，此評價亦因瑪莉莎麥卡菲 （Melissa McCarthy）、祖納候堅（Jonah Hauer-King）、查維爾巴頓（Javier Bardem）、戴維德迪格斯（Daveed Diggs）等人共同襯托，所以整體水準有著極佳的表現。

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當然，這並不意味著本片滿足所有影迷，不少影評也說道《小魚仙》儘管在水準之上，但動畫呈現的技術上仍有待加強，特別是海底世界的細節若能補足，勢必會更還原出十分壯闊的奇景。

Disney真人版改編電影《小魚仙》即將於5月25日於香港上映。

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