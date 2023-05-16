狂野時速10︱47歲查理絲花朗分享花絮照　造型真空激凸意外搶Fo

即將於5月18日在香港上映的荷里活賽車犯罪電影《狂野時速10》（Fast and Furious 10），由雲迪素（Vin Diesel）、Michelle Rodriguez、積遜史特咸（Jason Statham）、查理絲花朗（Charlize Theron）、「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）等巨星主演。



《狂野時速10》將會開啟系列終章的三部曲，並於5月18日上映。（《狂野時速10》電影海報）

電影由2001推出首集至今，劇情由街頭非法賽車演變為打擊世界級犯罪集團，變化其大，亦一直引入由不同巨星飾演的角色，其中查理絲花朗飾演的Cipher於第八集加入系列，今集亦會繼續以反派身份於電影裡出現。

查理絲花朗早前盛裝出席《狂野時速10》的首映禮。（查理絲花朗IG圖片）

查理絲花朗於《狂野時速8》加入系列，成為電影的大反派之一。（《狂野時速8》電影劇照）

《狂野時速10》將於本週上映，繼早前於羅馬舉行首映禮，一眾主演巨星出席外，演員們也積極分享電影的花絮相片，為電影造勢。今日查理絲花朗上載與元祖女主角Michelle Rodriguez首映禮前的黑白合照及拍攝動作戲份、血清斑斑的花絮照，照片更可見查理絲花朗真空激凸，即使年到47歲仍不減性感，成為電影的亮點之一。

查理絲花朗在《狂野時速10》上映前，上載電影拍攝期間的花絮照片，更真空激凸，成為電影一大亮點。（查理絲花朗IG圖片）

查理絲花朗亦上載與Michelle Rodriguez的合照，感謝作為《狂野時速》系列元祖女主角的她，讓自己再次參演電影系列。（查理絲花朗IG圖片）

查理絲花朗更於照片標題寫上：「我們清洗乾淨了！深愛這個女人！Michelle，妳是最格朗、同時心胸廣闊的人。感謝妳再次讓我參與（這部電影）！」

查理絲花朗早前以性感透視裝出席《狂野時速10》於羅馬舉行的首映禮。（查理絲花朗IG圖片）