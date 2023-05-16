狂野時速10︱47歲查理絲花朗分享花絮照 造型真空激凸意外搶Fo
撰文：莫匡堯
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即將於5月18日在香港上映的荷里活賽車犯罪電影《狂野時速10》（Fast and Furious 10），由雲迪素（Vin Diesel）、Michelle Rodriguez、積遜史特咸（Jason Statham）、查理絲花朗（Charlize Theron）、「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）等巨星主演。
電影由2001推出首集至今，劇情由街頭非法賽車演變為打擊世界級犯罪集團，變化其大，亦一直引入由不同巨星飾演的角色，其中查理絲花朗飾演的Cipher於第八集加入系列，今集亦會繼續以反派身份於電影裡出現。
《狂野時速10》將於本週上映，繼早前於羅馬舉行首映禮，一眾主演巨星出席外，演員們也積極分享電影的花絮相片，為電影造勢。今日查理絲花朗上載與元祖女主角Michelle Rodriguez首映禮前的黑白合照及拍攝動作戲份、血清斑斑的花絮照，照片更可見查理絲花朗真空激凸，即使年到47歲仍不減性感，成為電影的亮點之一。
查理絲花朗更於照片標題寫上：「我們清洗乾淨了！深愛這個女人！Michelle，妳是最格朗、同時心胸廣闊的人。感謝妳再次讓我參與（這部電影）！」