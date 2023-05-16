狂野時速10首波影評｜積遜莫瑪演技封神 選角冇問題但劇情出事？
撰文：COOL潮流生活網
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《狂野時速10》（Fast X）及《狂野時速10：第二章》（Fast X Part 2）將成為該系列最終之作，雖然後期劇情評論「始終」分為兩極，不過大部分影迷，還是有共識地願意去往影院觀賞。而日前經《狂野時速10》首映禮於羅馬順利落幕隨後，影評家也捎來對其續作的評價與否。
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《狂野時速10》首波影評出爐，評價依然褒貶不一
如所預料地，本片評價依然是「褒貶」走向，為防細節上的過多透露便不逐一重述，主要影評家們皆認同，由積遜莫瑪（Jason Momoa）飾演抗衡當列度（Dom Toretto）的最大反派但丁雷耶斯（Dante Reyes）有著超乎尋常的表現，其中，業內娛樂記者Germain Lussier更評論道其演技有著「神級表現」給出滿分成績。
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雖然評價是「主觀」成分居多，不過此次評論似乎都圍繞在積遜莫瑪身上，似乎所言不假？無論如何，粉絲們都可以在《狂野時速10》於5月18日於香港上映時見真章。
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《狂野時速10》（Fast X）值得看嗎？
主要影評家們皆認同，由積遜莫瑪（Jason Momoa）飾演抗衡當列度（Dom Toretto）的最大反派但丁雷耶斯（Dante Reyes）有著超乎尋常的表現……【點擊連結了解】