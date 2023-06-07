大內密探零零發｜碎石腳吳育樞近況　以另一身份開抖音大受歡迎

周星馳的電影在華語市場影響深遠，只要客串過一角，分分鐘都可以成為代表作。在《大內密探零零發》入面，一隊保龍一族湊成「恭！喜！發！財！」其中零零喜由吳育樞飾演，他本身是動作指導，最近就在林威的抖音中亮相，而他本人就以另一身份在抖音開戶，仲頗受歡迎。



吳育樞在《大內密探零零發》飾演碎石腳零零喜。（《大內密探零零發》影片截圖）

最後慘遭爆頭而死。（《大內密探零零發》影片截圖）

日前林威在自己的抖音出片，還專誠介紹特別嘉賓「博達爾多」，原來就是大家認識的「零零喜」吳育樞，而「博達爾多」就是吳在《武狀元蘇乞兒》中，與周星馳爭奪武狀元的角色。之所以跟林威相識，因為林威在《武》中是飾演王爺僧格林沁，亦是為博達爾多的叔叔，在比試中出茅招要令侄仔贏，最後卻因放毒箭害死博達爾多。

林威帶同吳育樞跟大家見面，都是用《武狀元蘇乞兒》博達爾多來介紹他。（影片截圖）

吳育樞與周星馳同年，今年同樣60歲。（影片截圖）

而吳育樞正正在抖音，都是以「博達爾多」開帳號，證明該角色在內地都有知名度。吳育樞出身於1983年邵氏電影公司的武術訓練班，自小喜歡武術，涉獵的功夫範疇包括日本劍道、洪拳、太極、少林長拳、剛柔流空手道、泰拳、詠春、氣功和跆拳道。曾跟隨劉家良和梁小熊的武術指導班底工作，後來加入電視台當副動作特技指導。

吳育樞習多樣武術，的確有當武狀元的本錢。（《武狀元蘇乞兒》影片截圖）

對決時，王爺僧格林沁暗中偏幫侄兒，換走晒井木蘇乞兒的武器。（《武狀元蘇乞兒》影片截圖）

最後憑雙截棍打贏。（《武狀元蘇乞兒》影片截圖）

最後被染有毒液的箭所傷而死。（《武狀元蘇乞兒》影片截圖）

據維基百科資源顯示，吳近年多以動作特技指導參與電視劇的拍攝工作，在中國內地則以動作導演身份參與電影拍攝，現仍在無綫擔任動作特效藝員。他又是李小龍粉絲，1998年與友人合編了一本《李小龍紀念品收藏畫冊》，1995年成為香港李小龍會的創會副會長。