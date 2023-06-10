別叫我賭神｜發哥額頭受傷嚇親發嫂　淡定緩和氣氛：皮外傷而已

睽違7年之久周潤發（發哥）再推出有關「賭」題材的電影《別叫我賭神》，引起不少關注。雖然電影還未正式上映，但官方播放的預告己經非常吸引，就連花絮片都相當精彩。而在其中一段拍攝花絮片中，曝光了發哥拍戲流血受傷畫面，但他相當敬業，受傷亦要繼續完成戲份，還不忘說笑緩和大家緊張氣氛，展現演員敬業、專業的職業素養，獲得網友們激讚。

發哥睽違7年之久再推出有關「賭」題材的電影《別叫我賭神》 。（《別叫我賭神》微博圖片）

在《別》中發哥飾演一位十賭九輸的落魄中佬，欠下許多賭債。有一幕債主找上門的戲，身為債主的黃德斌就狠狠用硬物打發哥的頭，沒想到意外打破頭令發哥額頭受傷流血，頓時令現場不少工作人員非常緊張，而發嫂亦隨即上前看看傷勢，但發哥就顯得淡定，更表示：「我去醫院縫完針回來繼續拍，皮外傷而已，不要怕不要怕，淡淡定有錢剩。」相當敬業。而在醫院縫完針後再回到片場的發哥就表示：「縫了五針，五谷豐收啊。」懂得說笑緩和現場緊張氣氛，專業的職業素養值得大家學習，讓不少網友激讚敬業。

發哥拍戲時被黃德斌意外打破頭。（影片截圖）

縫完針再繼續拍戲。（影片截圖）

另外，在電影中與發哥有感情線的袁詠儀（靚靚）近日出席在上海的路演活動，與現場觀眾互動時，被問到有甚麼愛好，她就大方表示喜歡購物，但在過程中會令自己有得着：「其實我的愛好就是，很多人都誤解了，以為我只喜歡購物，這也是我其中一個愛好。但是我想說，你在購物的過程你會留意到很多事和人，就是你可能每一個人對一個要買的東西或者欣賞的東西一個看法是不一樣的，我覺得那個時候會留意人家的一些小動作，我不購物的時候，我就很喜歡看電影、看電視劇，我可以一天8個小時在家不停的看，所以呢我的愛好也是很簡單就是生活。」透過逛街觀察四周，對演戲其實是有幫助的，深信靚靚都知道電影源於生活的道理。

靚靚表明在行街時會觀察其他人的動作。（《別叫我賭神》微博圖片）