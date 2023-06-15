向佐打傷唐詩逸認「情緒過於飽滿」道歉 女方10字預告以牙還牙
撰文：聯合新聞網
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向佐有武打功底，然而14日卻驚爆拍戲時不慎打傷對手女星唐詩逸，他發文致歉：「真的非常對不起，不小心傷到你，工傷全部算我的！下次換你打回來。」
向佐主演電影《門前寶地》，並首次擔任製片人。據陸媒報導，他日前在電影上海首映見面會上透露曾誤傷對手女星唐詩逸，表示當時他情緒過於飽滿，沒有準確打在對方護具上，誤傷對方讓他感到很抱歉。也於微博發文tag唐詩逸「真的非常對不起」。
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而唐詩逸也大氣回應「打戲要真，受傷難免」，還讚向佐身兼製作人很敬業。唐詩逸表示受傷問題在當天就已安排處理好，更幽默虧向佐：「記得下次見面吃我一拳！」
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