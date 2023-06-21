炎亞綸性醜聞｜《關於我和鬼》演負心男 幕後現場壁咚突襲林伯宏
台灣#metoo事件，昨晚（20/6）火頭燃燒到炎亞綸身上，而他亦火速發文回應，並直闖爆料者耀樂的記招，鞠躬致歉。炎亞綸近年把事業重心放回台灣，並開展其YouTube頻道，同時又經營食品品牌。而年初上畫的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，炎亞綸更以彩蛋級串星登場，角色更極有話題。
《關於我和鬼變成家人的那件事》故事講林伯宏飾演的「毛毛」毛邦羽，在一宗車禍中過身，身前他與男朋友打得火熱，更有結婚的打算，所以當他死後便希望許光漢飾演的刑警吳明翰，助他破案，也帶他見一見男友，說聲道別。殊不知一開門，原來男友已經另結新歡，早已將他忘得一乾二淨，而飾演該男友的正是炎亞綸。
由於炎亞綸在戲中飾演負心男，加上林伯宏的角色極為討好，故其賤男行為被觀眾太罵，但亦有觀眾覺得他演得出色，很有賤男的風範。由於戲中會有不少回憶畫面，二人要拍一些親密畫面，林柏宏笑說：「就是電影裡面最大尺度的戲」。
炎亞綸也透露其實當日拍攝時很害羞的：「我們第一天碰面，導演就說『那你們等一下就要去拍（親密戲）喔，講的一副很自然的樣子。」林柏宏還指導演下一秒便說：「OK 那現在上衣可以脫了！那你要抱他嗎？」炎亞綸笑指感覺似在日本試鏡！意思是像極了在拍AV。
林柏宏更表示導演拿出很多同志合照的相片供二人參考，炎亞綸更笑指拍攝當日，聽到柏宏心跳非常快，非常緊張。而拍攝當日，劇組更要求炎亞綸拍花絮片段，要壁咚突襲林伯宏，結果又是令林害羞非常，場面搞笑。
炎亞綸性醜聞事件懶人包
最近炎亞綸亦疑捲入這場風波，有一位在抖音的知名網紅耀樂在社交平台寫下長文指控炎亞綸流出二人的性愛短片。香港01為你準備了炎亞綸耀樂性醜聞事件懶人包。
炎亞綸突現身網紅耀樂記者會?網紅耀樂被爆涉桃色交易?
耀樂21日中午12點舉辦記者會，炎亞綸突然現身鞠躬道歉。炎亞綸離場後也痛哭流涕，雙頰滿是淚水，再度崩潰哭喊：「絕對...詳情請看。另外，網紅耀樂被爆疑涉桃色交易，詳情請看。