炎亞綸性醜聞｜《關於我和鬼》演負心男　幕後現場壁咚突襲林伯宏

台灣#metoo事件，昨晚（20/6）火頭燃燒到炎亞綸身上，而他亦火速發文回應，並直闖爆料者耀樂的記招，鞠躬致歉。炎亞綸近年把事業重心放回台灣，並開展其YouTube頻道，同時又經營食品品牌。而年初上畫的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，炎亞綸更以彩蛋級串星登場，角色更極有話題。

炎亞綸在電影中客串一角，是一大驚喜位。（《關於我和鬼變成家人的那件事》劇照）

《關於我和鬼變成家人的那件事》故事講林伯宏飾演的「毛毛」毛邦羽，在一宗車禍中過身，身前他與男朋友打得火熱，更有結婚的打算，所以當他死後便希望許光漢飾演的刑警吳明翰，助他破案，也帶他見一見男友，說聲道別。殊不知一開門，原來男友已經另結新歡，早已將他忘得一乾二淨，而飾演該男友的正是炎亞綸。

電影為許光漢及林伯宏成為最佳CP。（《關於我和鬼變成家人的那件事》劇照）

由於炎亞綸在戲中飾演負心男，加上林伯宏的角色極為討好，故其賤男行為被觀眾太罵，但亦有觀眾覺得他演得出色，很有賤男的風範。由於戲中會有不少回憶畫面，二人要拍一些親密畫面，林柏宏笑說：「就是電影裡面最大尺度的戲」。

炎亞綸在花絮片接受挑戰，要壁咚突襲林伯宏。（影片截圖）

炎亞綸也透露其實當日拍攝時很害羞的：「我們第一天碰面，導演就說『那你們等一下就要去拍（親密戲）喔，講的一副很自然的樣子。」林柏宏還指導演下一秒便說：「OK 那現在上衣可以脫了！那你要抱他嗎？」炎亞綸笑指感覺似在日本試鏡！意思是像極了在拍AV。

林伯宏的尷尬表情非常搞笑。（影片截圖）

最後二人的距離只有兩吋，面貼面一樣。（影片截圖）

林柏宏更表示導演拿出很多同志合照的相片供二人參考，炎亞綸更笑指拍攝當日，聽到柏宏心跳非常快，非常緊張。而拍攝當日，劇組更要求炎亞綸拍花絮片段，要壁咚突襲林伯宏，結果又是令林害羞非常，場面搞笑。