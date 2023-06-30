別叫我賭神｜周潤發鍾情港產片家庭式創作　「荷里活邊有得你改」

由周潤發主演的電影《別叫我"賭神"》本周盛大上映，發哥亦四出宣傳造勢，早前便接受傳媒人金成YouTube節目《叔叔的愛》訪問，提到發哥拍過經典無數，可有些拍攝時已知非池中物？又提到今次再拍港產片，除了劇本吸引外，香港電影的製作模式亦是發哥感到最手到拿來最窩心的，跟當年去荷里活發展差天共地。



發哥講到香港電影，特別有份感情。（《叔叔的愛》影片截圖）

「我哋所見的都係假像」

金成問到發哥拍攝多部經典作時，會有感到當中是有所不同，有種預感會成為經典。發哥沉默了一會答︰「我講你知，我哋所見的都係假像，唔真，只係有人用菲林記錄下來，我在現場做完之後已經丟了，不會刻意記住。」發哥覺得成與敗早有定數，一部戲的成功與否不是他可以控制。

阿Mark在《英雄本色》結尾的槍戰中戰死。（《英雄本色》電影劇照）

發哥更以《英雄本色》做例子，「好多年後聽番製作人講，好多時部戲角色第一選擇，唔係周潤發，我喺呢行幾廿年嚟，好多時係執二攤執到金，就算係《英雄本色》阿Mark，原定係鄭浩南唔係周潤發。」

《秋天的童話》早前推出修復版。(電影劇照)

「荷里活大製作邊有得你改動」

雖然角色不是度身訂造，但拍攝時總可加入個人元素，令角色更周潤發。「當然有些場口是由演員自己豐富入去，有些東西不是三言兩語可以講晒，因為你經歷過，同導演講又接受時，演出來就多一個層次。」發可更分享演技就是在生活︰「生活的小節賦予我令角色豐富，不止是做出來，以前做過，有這經驗演出來會神似啲。」

周潤發接受傳媒人金成訪問。（《叔叔的愛》影片截圖）

1998年，周潤發隻身走到荷里活發展，首部作為《血仍未冷》，繼續揸槍搵食。（《血仍未冷》劇照）

周潤發在香港闖出名堂，去過荷里活拍戲，又到內地拍大製作，三地來說，發哥仍然是鍾意港產製作。「香港電影當年由廠景出到拍外景，要拎機腳，拎反光板，又在山上拎松枝當柴燒放煙，好家庭式手作仔，我好鍾意呢種感覺。我哋就係咁樣起家，好似一間工廠仔，所有員工圍威喂，開飯就整張檯食飯，食完飯又再開工，人與人之間的創作，就是坐埋一齊有咩唔掂就度好去。荷里活大製作邊有得你改動，你講呢句就呢句，你行呢個位就呢個位，好死板，你唔會鍾意呢種制度。」

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