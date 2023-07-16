奧本海默︱劇情+角色介紹　揭破網傳零CGI引爆真原子彈拍攝秘聞

由荷里活天才導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的最新作品《奧本海默》（Oppenheimer）將於7月20日在香港搶先美國上映！電影由「稻草人」Cillian Murphy、Emily Blunt、羅拔唐尼（Robert Downey Jr）、麥迪文（Matt Damon）及佛羅倫斯佩芝（Florence Pugh）等主演，劇情改編自二次世界大戰研發原子彈的真人真事，更出自路蘭之手，受盡全球的「路蘭迷」熱切期待！

由基斯杜化路蘭執導新作《奧本海默》，將於7月20日在香港搶先美國上映。（《奧本海默》電影海報）

基斯杜化路蘭相隔三年，在《天能》後再度推出新作，並以二戰發明原子彈的奧本海默為劇情主角。（路透社）

臨近《奧本海默》正式上映，「Iron Man」羅拔唐尼作為主演之一，近日接受外媒訪問時，高調激讚《奧本海默》，他表示：「只能夠直接了當地說：這是我參演過最好的電影。我亦急不及待希望你們能夠入場感受！」能夠獲得參演鉅製無數的羅拔唐尼盛讚，相信路蘭的作品將不會令期待經年的影迷們失望！現在立即為大家介紹《奧本海默》的劇情及人物角色！

主演《奧本海默》的羅拔唐尼，近日受訪時激讚：這是我參演過最好的電影！（視覺中國）

劇情簡介

《奧本海默》是一部改編「原子彈子父」羅伯特奧本海默（Julius Robert Oppenheimer）的傳記電影，電影參照奧本海默的自傳，並改編自小說《American Prometheus：The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer》。電影重塑了奧本海默的一生，觸及到他的家庭、感情生活、政見及知識應用，並聚焦於他參與「曼克頓計劃」期間，發明原子彈的經歷。

《奧本海默》參照了羅伯特奧本海默的自傳，並改編小說《American Prometheus：The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer》，重塑奧本海默的人生。（《奧本海默》電影劇照）

角色介紹

羅伯特奧本海默

由五度與基斯杜化路蘭合作，曾演出《蝙蝠俠》三部曲、《潛行凶間》（Inception）的愛爾蘭裔男演員Cillian Murphy，首度於路蘭的電影中擔正飾演羅伯特奧本海默。奧本海默是一位猶太裔美國理論物理學家，曾就讀哈佛大學、劍橋大學等知名學府，於二戰期間參與曼克頓計劃，領導人類首次核試「三位一體實驗」，並研發出轟炸廣島與長崎的原子彈，被稱為「原子彈之父」。

奧本海默是一位猶太裔美國理論物理學家，被稱為「原子彈之父」。（《奧本海默》電影劇照）

曾經與路蘭五度合作的Cillian Murphy，首次於路蘭的作品中擔正，飾演奧本海默。（視覺中國）

姬蒂奧本海默

由女演員Emily Blunt飾演的姬蒂奧本海默，是一名生物學家及植物學家。姬蒂在三藩市的一次花園派對上遇到奧本海默前，已經結過三次婚。奧本海默與姬蒂結婚後，育有Peter和Toni兩名孩子。在洛斯阿拉莫斯的歲月裡，姬蒂飽受為人母親、孤獨和毒癮之苦。

Emily Blunt於電影中演姬蒂奧本海默，奧本海默的妻子。（《奧本海默》電影劇照）

飾演姬蒂奧本海默的Emily Blunt早前出席《奧本海默》倫敦首映。（視覺中國）

路易斯斯特勞斯（Lewis Strauss）

由Iron Man羅拔唐尼飾演的路易斯斯特勞斯，是1947年原子能委員會的創始委員之一，在塑造美國戰後核政策方面發揮了關鍵作用。同年，他以普林斯頓高等研究院受託人的身份與奧本海默會面，二人同樣固執、野心勃勃，並以自己的方式愛國的男人，開始了一段令人擔憂的關係。斯特勞斯是個南方人、虔誠的宗教信徒，只有高中畢業的他總是對自己缺乏正規教育深感不安，他亦是政治保守派和教條主義的反共主義者，而奧本海默則是來自東北、絕頂聰明、受過高等教育，是一個左傾政治的狂熱自由主義者。

羅拔唐尼於《奧本海默》裡飾演路易斯斯特勞斯，是原子能委員會的創始成員。（《奧本海默》電影劇照）

羅拔唐尼早前出席《奧本海默》倫敦首映。（視覺中國）

萊斯利格羅夫斯（Leslie Groves）

麥迪文於電影裡飾演萊斯利格羅夫斯，是美國陸軍工兵部隊中一位傑出且備受重用的軍官。當他被委派領導曼哈頓計劃時，他才剛剛監督了五角大樓的興建。儘管他與奧本海默在政見和脾性上南轅北轍，但保守務實的格羅夫斯，還是被對方的天才和遠見所吸引，招攬對方成為他的任務夥伴。

麥迪文於《奧本海默》裡飾演萊斯利格羅夫斯，是美國陸軍工兵部隊中一位傑出且備受重用的軍官。（《奧本海默》電影劇照）

麥迪文早前出席《奧本海默》倫敦首映。（視覺中國）

珍塔洛克Jean Tatlock

由佛羅倫絲佩芝飾演的珍塔洛克，是一位知識份子。珍塔洛克性格內向、感性、自由奔放，但同時容易多愁善感。珍塔洛克是在史丹福大學畢業的精神科醫生，與奧本海默有著一段激烈而磨人的戀情。

飾演珍塔洛克一角的佛羅倫絲佩芝，早前出席《奧本海默》倫敦首映。（視覺中國）

號稱「零」CGI

與網路謠言相反，基斯杜化路蘭並沒有為了拍攝標誌性的「三位一體」試驗的核火和蘑菇雲，而在新墨西哥州引爆真正的原子彈。相反，路蘭和攝影指導赫塔范赫塔瑪，跟特效總監Scott Fisher及Andrew Jackson，以視覺特效技術來製造電影中的原子爆炸。路蘭給了他們一個限制：必須與他對實際效果的審美偏好一致，並且不可以有電腦生成的影像。

《奧本海默》雖然號稱「零」CGI，然而也沒有引爆真的原子彈拍攝效果。（《奧本海默》電影劇照）

基斯杜化路蘭說：「我從一開始就知道三位一體測試將是我們最大的挑戰之一，我在《蝙蝠俠──夜神起義》以CGI製作核爆炸場片，對那部電影來說效果很好。但對於像三位一體這樣的現實生活中的事件，CGI影像永遠不會給你在現實生活中看到的威脅感。那個鏡頭要拍得有觸覺，才有威脅性，令人敬畏。這就是挑戰，找到你可以稱之為類比的方法去產生這樣的效果，喚起三位一體測試的威脅、令人敬畏和可怕的美感。」

IMAX及大片幅65mm菲林拍攝

《奧本海默》由攝影指導赫塔范赫塔瑪（Hoyte van Hoytema)）掌鏡，路蘭此前已經四次赫塔范赫塔瑪合作，包括《星際啟示錄》、《鄧寇克大行動》與《TENET天能》。《奧本海默》只用大片幅攝影機拍攝——Panavision 65mm攝影機及IMAX 65mm攝影機拍攝。為了黑白場景，團隊更與柯達公司合作，製造黑白的65mm菲林。

《奧本海默》使用IMAX 65mm及Panvision 65mm的攝影機拍攝。（《奧本海默》電影花絮照）

赫塔范赫塔瑪回憶指：「我第一時間打電話是給柯達，我問：『你們有65毫米的黑白菲林嗎？』他們說沒有，因為他們以前從未成功過。所以我問：『你們能做到嗎？』他們說，『也許吧？』然後我們總是像小孩子一樣嘮叨他們去做。對我們來說幸運的是，他們真的挺身而出迎接挑戰，提供了新鮮製造的原型菲林，上面有手寫標籤。當測試它時，第一次看到它讓我們大吃一驚，如此特別和美麗。」

為了整部電影均以IMAX 65mm及Panvision 65mm大片幅拍攝，《奧本海默》攝影指導請柯達公司生產一種黑白的65mm電影菲林。（《奧本海默》電影花絮照）

赫塔范赫塔瑪又說：「IMAX通常是這種奇觀格式，用於呈現遠景並傳達宏偉，但我一直很好奇，想知道它在用於特寫鏡頭時是否同樣強大，我們能把它變成一種親密的媒介嗎？《奧本海默》是一次演進，在文戲也用上了IMAX拍攝，因為這是故事所需。」