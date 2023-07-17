奧本海默︱特製激罕IMAX菲林版　解像度達16K、全球得30間戲院播

由荷里活鬼才導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導最新作品《奧本海默》（Oppenheimer），將於7月20日在香港搶先美國上映。一直鍾情使用菲林拍攝電影的路蘭，以IMAX 65mm及Panvision 65mm菲林攝影機完成整部《奧本海默》，在播放制式上亦提供數碼及菲林放映版本。

基斯杜化路蘭最新執導作品《奧本海默》將於7月20日在香港搶先美國上映。（《奧本海默》電影海報）

鍾情以菲林拍攝電影的路蘭，以IMAX 65mm攝影機及Panvision 65mm大片幅攝影機拍攝新作《奧本海默》。（《奧本海默》電影花絮照）

香港早前於預售《奧本海默》門票期間，出現搶購首日35mm菲林版門票的現象，然而在香港上映的菲林版與數碼化IMAX版本外，路蘭更特意沖製激罕有放映版，全球僅有30間戲院能夠收看！

《奧本海默》製作團隊特意製作激罕有IMAX菲林放映版，全球只有30間戲院能夠觀賞。（《奧本海默》電影花絮照）

早前基斯杜化路蘭宣布，《奧本海默》在數碼IMAX放映版以外，製作團隊特意沖製菲林版IMAX 15/70放映格式，以超大畫幅菲林呈現最極致的觀映體驗。IMAX 15/70格式，代表每格放映菲林有15格齒孔、而長方形的菲林則邊長為70mm。相比香港放映的35mm菲林格式版，IMAX 15/70版本每格菲林比35mm大8.3倍，意味畫面質素、色彩及對比度將會更佳，而15/70版換算為數碼的解像度則為16K，比最高質素的8K數碼攝影機及4K放映機更高。

《奧本海默》導演基斯杜化路蘭展示一般35mm放映菲林的尺寸。（影片截圖）

《奧本海默》導演基斯杜化路蘭展示IMAX 15/70放映菲林的尺寸。（影片截圖）

基斯杜化路蘭早前透過社交媒體，分享沖製完成的IMAX 70mm放映菲林，他在影片中表示片長3小時的《奧本海默》，70mm放映版的菲林長11英里（約17.7公里），重量達600磅！而路蘭亦於影片中展示一般放映使用的35mm菲林與是次特製的70mm菲林在尺寸上的差距。

基斯杜化路蘭展示《奧本海默》IMAX 15/70全片放映菲林，菲林長達11英里、重量達600磅。（影片截圖）

《奧本海默》IMAX 15/70版本，需要使用特定儀器才能放映。（影片截圖）

由於播放《奧本海默》IMAX 15/70菲林版需要使用特定器材，該放映機並非一般IMAX影院擁有，據IMAX官方網站顯示，全球僅有30間IMAX影院擁有播放15/70版本的器材，其中有19間位於美國、6間位於加拿大、3間位於英國、澳洲與捷克亦各有1間，意味亞洲區路蘭迷無緣感受IMAX 15/70版本的極致體驗。然而IMAX 15/70版本雖然只能於超罕有的影院中播放，但成人票價平均為20美元（約港幣156元），相比香港觀賞《奧本海默》IMAX及35mm菲林版平均價格更便宜！