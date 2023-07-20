奧本海默影評｜巴黎首映後大獲好評　外國影評︰喊到出片尾字幕

荷里活大導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）新作《奧本海默》將於下周上映，電影日前在巴黎舉行首映，獲得影評人幾乎一致好評，其中有人形容這部電影「撕開了我的大腦」、「令我喊到出片尾字幕」。



《奧本海默》首映後獲得媒體一致好評。（劇照）

《奧本海默》由路蘭愛將Cillian Murphy、Emily Blunt、羅拔唐尼（Robert Downey）及麥迪文（Matt Damon）等人主演。講述Cillian Murphy飾演的奧本海默，為二戰期間設計原子彈的實驗室主管，參與了「曼哈頓計畫」。故事改編自2006年出版的《American Prometheus: The Triumph And Tragedy Of J. Robert Oppenheimer》，該書曾贏得普立茲獎。

影評人透露《奧本海默》出現路蘭甚少拍的床戲。（劇照）

首映後影評人對《奧本海默》讚口不絕，「它是一部完全讓人傻眼的電影，就像一個神經質的鈽原子核，撕開了我的大腦，讓我一直哭到片尾字幕，甚至已經記不得其他的了」，他還透露了戲中有許多性愛場面：「對於那些抱怨路蘭早期作品缺乏性愛的人……哇哦，你們在這部電影中將欣賞到路蘭獨特的性愛場景。」