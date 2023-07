奧本海默影評｜巴黎首映後大獲好評　外國影評︰喊到出片尾字幕

荷里活大導演基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)新作《奧本海默》將於下周上映,電影日前在巴黎舉行首映,獲得影評人幾乎一致好評,其中有人形容這部電影「撕開了我的大腦」、「令我喊到出片尾字幕」。



《奧本海默》首映後獲得媒體一致好評。(劇照)

《奧本海默》由路蘭愛將Cillian Murphy、Emily Blunt、羅拔唐尼(Robert Downey)及麥迪文(Matt Damon)等人主演。講述Cillian Murphy飾演的奧本海默,為二戰期間設計原子彈的實驗室主管,參與了「曼哈頓計畫」。故事改編自2006年出版的《American Prometheus: The Triumph And Tragedy Of J. Robert Oppenheimer》,該書曾贏得普立茲獎。

影評人透露《奧本海默》出現路蘭甚少拍的床戲。(劇照)

首映後影評人對《奧本海默》讚口不絕,「它是一部完全讓人傻眼的電影,就像一個神經質的鈽原子核,撕開了我的大腦,讓我一直哭到片尾字幕,甚至已經記不得其他的了」,他還透露了戲中有許多性愛場面:「對於那些抱怨路蘭早期作品缺乏性愛的人……哇哦,你們在這部電影中將欣賞到路蘭獨特的性愛場景。」