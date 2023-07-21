《奧本海默》《芭比》睇邊套先好？　湯告魯斯一早幫大家揀咗

由荷里活名導基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的新作，《奧本海默》（Oppenheimer）已於本周20日上映。同日，舊公司華納影業亦推出真人版電影《Barbie芭比》（Barbie）硬拼，雖然兩部戲兩種風格，但因為都是話題之作，令網民在討論區開po問大家︰如果兩套連住睇應該睇邊套先？



奧本海默的生平隨了傳奇性地發明了原子彈，他的私人生活亦相當精彩，猶其是感情生活的部分。（《奧本海默》電影劇照）

真人版電影《Barbie芭比》，由瑪歌羅比（Margot Robbie）、賴恩高斯寧（Ryan Gosling）、姬蒂麥潔諾（Kate McKinnon）主演。電影是玩具商Mattel成立電影部門的第一擊，預告可見是爆笑輕鬆類型。而《奧本海默》（Oppenheimer），就由荷里活天才導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導由施利安梅菲（Cillian Murphy）、羅拔唐尼（Robert Downey Jr）及佛羅倫斯佩芝（Florence Pugh）主演，劇情改編自二次世界大戰研發原子彈的真人真事，更出自路蘭之手，受盡全球的「路蘭迷」熱切期待！

開Po的「劉德華公園」就覺得「如果睇奧本海默先（再）睇barbie就好似食甜品咁，緩和緊張嘅氣氛，但係如果睇barbie先睇完奧本海默可以沉澱下， 唔使畀barbie窒住道氣」

網民在討論同日睇兩部的話，要睇邊套先。（網頁截圖）

其仔網民的回應包括︰「先睇《奧本海默》比較嚴肅正經，抖抖氣妟晝再睇《Barbie》荒誕輕鬆啲」、「輕鬆完再慢慢嘆，所以《Barbie》先」、更有人建議睇埋《職業特工隊7》，「《奧本海默》最需要精神同集中力擺開頭，MI7剌激番個人興奮啲，個人睇到謝謝地 最後睇《Barbie》就是但啦」

《Barbie芭比》電影的世界，是將玩具版巨大化。（《Barbie芭比》劇照）

+ 1

其實大家呢個問題，早前湯告魯斯都有解答過，在7月初的首映禮上，有記者問到湯告魯斯會睇《芭比Barbie》定《奧本海默》先？如果只可以揀一部？湯告魯斯拒絕選擇，實情Why not both？「我唔會揀，最好可以一個周末睇晒兩部，我會緊湊一點，一日一口氣睇晒兩部，相信會是先看《奧本海默》，然後再睇《Barbie芭比》。電影上畫日的星期五（美國上畫21/7），你可以早一點安排，一早起身便去睇戲，我都會咁做，我會開畫日就睇晒兩部。」大家又覺得湯告魯斯呢個選擇啱唔啱自己？