奧本海默｜長崎男孩背已死妹照片引轟動　如真實版《再見螢光蟲》

荷里活大導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）新作《奧本海默》（Oppenheimer）終於上映，電影以二戰時期研發原子彈的美國物理學家奧本海默的生平為骨幹，由路蘭愛將Cillian Murphy擔任男主角，首波影評口碑爆燈，被視為明年奧斯卡大熱。

《奧本海默》講述研發原子彈的美國物理學家奧本海默的生平。（劇照）

1945年8月6日及8月9日，美國先後向日本廣島及長崎各投下一枚原子彈，造成數十萬日本平民死亡，當年美軍派遣攝影師到長崎拍攝原爆後的景象，其中一張照片於多年後引起轟動，更令人聯想起動畫《再見螢光蟲》。

這張照片相隔半世紀才公開，但震撼程度絕對沒有減少。（網上圖片）

這張照片名為「火葬場旁的男孩」（The Boy Standing by the Crematory」，於1945年9月由攝影師Joe O'Donnell所拍攝，紀錄了一名10歲男歲背著死去妹妹的沉重身影，Joe O'Donnell如此回憶拍攝過程：「我看到一名年約10歲的男孩走過，他背著一名嬰孩，在當時的日本，常常看到小孩背著年幼的弟妹在玩耍，但這名男孩不一樣，我看到他懷著沉重的原因前來，他沒有穿鞋，小小腦袋向後仰著，嬰孩像熟睡著，男孩站了5至10分鐘」。

「有一些戴著白口罩的男人走到男孩身邊，解下綁男孩身上綁著嬰孩的繩，我才知道嬰孩已經死去，男人抓著嬰孩的手和腳，將她拋進火堆裡，而男孩企得畢直動也不動，死盯著火焰，緊緊咬著下唇直至流血，當火焰燒到像日落般殆盡，男孩才轉身默默地離開」。

照片令人聯想起《再見螢火蟲》。（劇照）

雖然照片於1945年拍攝，但直至1995年才公諸於世，引起全球轟動，據悉， 2018年教宗方濟各所寄的新年賀卡中，就包含了這張照片，而教宗在卡片上簡單寫下「戰爭的惡果」（il frutto della guerra）及「男孩唯一流露的悲傷，是他緊咬著下唇微微滲血。」而不少人就認為照片跟1988年動畫《再見螢火蟲》的劇情相近，令人十分心酸。