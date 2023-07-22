奧本海默｜合作有過電感覺　羅拔唐尼︰你留喺香港觀眾面前先講？

電影《奧本海默》（Oppenheimer），由荷里活天才導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導，並由施利安梅菲（Cillian Murphy）及羅拔唐尼（Robert Downey Jr）主演。由谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》獲邀到紐約進行訪問，首先登場的就是施利安梅菲與羅拔唐尼。



谷德昭早前到紐約率先欣賞《奧本海默》，並進行導演及演員訪問。（《爆谷一周》影片截圖）

谷德昭大讚羅拔唐尼的演出大搶風頭。（《爆谷一周》影片截圖）

連羅拔唐尼都反問︰「係囉？點解你唔提醒我？」（《爆谷一周》影片截圖）

IMAX攝影機嘈到似剪草機

男主角施利安梅菲由《蝙蝠俠—俠影之謎》到《鄧寇克大行動》，已經多次與導演路蘭合作，所以谷導首先問施利安梅菲，事前可有向羅拔唐尼過料，透露路蘭的脾性，殊不知答案是︰「No！」連羅拔唐尼都反問︰「係囉？點解你唔提醒我？」施利安梅菲就解釋導演都好易相處，而且有種不形於色的英式幽默感，而且拍攝過程都是開放自由。

施利安梅菲認同全3實景的拍攝決定︰「只有真實的鏡頭才可以勾起人的情感共鳴。」（《爆谷一周》影片截圖）

因為全片以IMAX菲林拍攝，拍攝時會有菲林捲動的聲音。（《爆谷一周》影片截圖）

提到戲中的三位一體的試爆畫面沒有用到電腦特技，羅拔唐尼覺得只有路蘭才有這份堅持，﻿施利安梅菲就認同這個決定︰「只有真實的鏡頭才可以勾起人的情感共鳴。」不過因為全片以IMAX菲林拍攝，拍攝時會有菲林捲動的聲音，羅拔唐尼形容就好似旁邊開住一部剪草機一樣咁嘈，幸好他自言不是一個易分心的演員。

羅拔唐尼形容就好似旁邊開住一部剪草機一樣咁嘈。（《爆谷一周》影片截圖）

問到羅拔唐尼對於今次演繹一個真實人物角色，他認為過程上要撇開自己，「不需要做得太多，要減去自己日常的小習慣。」講到這裡，施利安梅菲突然透露在拍攝時，就是跟羅拔唐尼一場對手戲，因為發生一些事情，而令他有種從未有過的體驗︰「就像有股電流一樣，好有火花。」此時羅拔唐尼聽到一臉疑惑，但疑惑不是有沒有過電，而家為何現在才講出來︰「我覺得點解你要等到呢刻，喺香港觀眾面前先講我知？」場面搞笑。