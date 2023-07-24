《Barbie芭比》你不知道的6件事　與阿Ken拍拖64年原來一度分手？

【Barbie芭比】由瑪歌羅比（Margot Robbie）、賴恩高斯寧（Ryan Gosling）主演的電影《Barbie芭比》在上映前就廣受全球粉絲矚目，這不僅是Barbie娃娃面世64年來首度被翻拍成真人版電影，幕後也有不少有趣的小秘密等待粉絲們來挖掘！



在進電影院觀影之前，一起來瞭解關於Barbie的6個背後故事吧～（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、Barbie真的一直「踮腳尖」！

在電影的預告中，第一幕我們就可以看到Barbie脫下粉色的高踭鞋光腳站到地面上，但是腳卻還是維持著「踮腳尖」的姿勢，甚至腳跟碰到地板還被Barbie們視為是一大災難！事實上，由於早期的Barbie娃娃都身穿高踭鞋，因此脫下鞋子後腳部當然還是維持著踮腳尖的狀態，真人版電影也保留了這個有趣的小設定。不過目前美泰兒公司已經有生產穿著平底鞋的Barbie娃娃，也讓女性形象有更多的變化！

二、Barbie的名字來自創辦人的女兒？

你知道「Barbie」這個名字其實來自美泰兒（Mattel）創辦人女兒的名字嗎？電影中不僅可以看到真人Barbie和阿Ken在真實世界中展開冒險，也對Barbie的歷史有許多描寫，其中美泰兒的第一位創辦人Ruth Handler也有在片中出現，身為媽媽的她當時以女兒的名字「Barbara」將開發的人偶娃娃取名為「Barbie」，阿Ken的名字也來自她的兒子，暗藏著對兒女的母愛，而且Barbie其實還有自己的全名，叫做「Barbara Millicent Roberts」！

【圖輯】幾乎個個女星都一致性感現身《Barbie芭比》首映（點圖放大《Barbie芭比》首映禮盛況👇👇👇）

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三、第一代Barbie造型是性感泳裝！

在Barbie娃娃面世之前，女孩的玩具大多是嬰兒造型的玩偶，身材火辣的Barbie娃娃可以說是打開了女性玩具的新世界！電影《Barbie芭比》的開頭不僅致敬經典電影《2001太空漫遊》（2001: A Space Odyssey），更呈現了一段有趣的「創世紀」畫面，巨人版的瑪歌羅比身穿黑白條紋泳裝閃亮登場，這其實正是第一代Barbie娃娃的造型！

四、阿Ken只是Barbie的附屬品？

64年來，Barbie與阿Ken一直都是著名的娃娃情侶檔，兩人甚至一度「分手」，不過至今仍然十分恩愛。不過透過電影預告，我們可以看到阿Ken其實不甘於只做Barbie的男朋友，長久以來他都與Barbie綁在一起，並屬於沒有自己的時刻，也讓他在電影中決定採取行動改變一切。

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五、Barbie的道具都很沒用？

為了營造出玩具感，片中的道具除了貫徹Barbie最經典的「死亡芭比粉」，更刻意將所有的道具做出塑膠質感，尺寸不是太大就是太小，還原了Barbie娃娃的玩具風格！片中的杯子不僅沒有裝水，牙刷、梳子其實也無法真正使用，讓飾演女主角的瑪歌羅比也忍不住吐槽：「Barbie的東西都是很沒用的啦！」

六、Barbie代表著女性一切的可能性

Barbie娃娃至今已經有64年歷史，過去曾被批評娃娃的身材過於火辣，金髮碧眼的形象也讓不少家長擔憂會加深小孩的刻板印象。不過64年來，Barbie娃娃不斷求新求變，不僅研發出各種膚色、各種身材的Barbie，Barbie娃娃也推出了多達250種的職業。Barbie不再只是漂亮的換裝娃娃，也可以讓女孩感受到自己的無限可能性，並告訴女孩們「你可以成為任何人」！

《Barbie芭比》於爛番茄網站獲得90%的「新鮮度」及90%的觀眾評分，反映電影獲得影評人與普羅大眾的一致好評。（截圖）

【本文獲「Goody25」授權轉載。】