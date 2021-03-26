撰文： 女人我最大 最後更新日期： 2021-03-26 22:00

來自俄羅斯的安潔莉卡Angelica Kenova，以與「芭比娃娃（Barbie）」相似度高達99％的臉蛋與身材，最近在網路上爆紅！日媒更報導，Angelica的父母是「有計畫地」將女兒一步步栽培成「真人芭比」，體重必須長期維持40公斤、腰圍20吋！一連串的爆料也讓Angelica的粉絲數瞬間爆增高達42.4萬！

6歲開始被灌輸「成為芭比娃娃」

根據日媒《現代ビジネス》報導，來自俄羅斯庫爾干州的Angelica，出生於1988年，6歲那年，Angelica的父母便下定決心要讓Angelica成為真人芭比。母親會買芭比娃娃給Angelica，並灌輸「芭比是所有女孩的偶像」，還聘請健身教練與專業營養師，嚴格控管Angelica的身材，甚至連「表情管理」也被教導要和芭比娃娃一樣！

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俄羅斯「真人芭比」自曝：從未接受整形手術

不過，Angelica也在接受訪問時否認父母帶她去整形，Angelica表示：「我從未接受整形手術！當一個人的臉或身體有嚴重缺陷時，才有必要『整容』。」Angelica也透露，買衣服前一定得經過媽媽同意：「我母親只喜歡能夠強調身材曲線的衣服，其他都不行。」

另外，Angelica的父母也不准Angelica單獨外出，更不希望她和男孩約會，這讓今年已經33歲的Angelica開始心生不滿，Angelica苦惱地表示：「我父母一直把我關在城堡裡，希望有一天，我能掙脫束縛，因為我想獨立自主。」

「真人芭比」不只是模特兒，更是兒童心理學家！

其實，33歲的Angelica目前是名兒童心理學家，同時更兼職模特兒和芭蕾舞蹈家，才華洋溢的她吐露心聲表示：從沒有真心想當「芭比」，只是從小抱著父母的期待長大！最後，Angelica也感嘆道：「我就是個活著的洋娃娃。」

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