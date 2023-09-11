馮德倫出道近27年依然勁靚仔　獲邀執導Netflix美劇　選角有2條件

演而優則導的馮德倫（Stephen）日前與奧斯卡影后楊紫瓊，一同獲邀出席著名珠寶藝術家趙心綺（Cindy Chao）於上海龍美術館西岸館舉行的「CINDY CHAO藝術珠寶2023年度蝴蝶大師作品展」揭幕禮，出道將近27年的他，談到近期執導美劇《五行刺客》，他透露多少還是會有點壓力。



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馮德倫坦言，演員的路可以是很長的，自己以前演的都是年輕角色，現在的他，連即將參演的新作品，演的都是情緒豐富、有閱歷的新角色，感覺自己十分幸運。另外，被問到作為導演的馮德倫一般來說如何選角？他即笑說：「我喜歡真實和自然的演員。」至於如何看待現在和剛出道的演藝圈與變化？Stephen笑說：「以前競爭沒有那麼激烈，現在競爭多，要跑出來比較困難，所以跳出來的會是更厲害。」

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馮德倫日前接受Netflix邀約擔任美劇《五行刺客》的導演，被問到執導該劇的過程中，對中西文化差異有何體會？馮德倫透露：「拍《五行刺客》之前拍過美劇《荒原》，拍了四季，反而拍《荒原》的時候因為多動作，那時候就帶著武術團隊；到《五行刺客》是自己一個人飛去加拿大，當時是多少有壓力，但是OK的，他們那邊的工業運作這麼久，他們訓練了好多人才，基本上如果有人有一日狀態不好，換一個來都可以有一樣的水準，所以我覺得人才非常重要。」

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