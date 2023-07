馮德倫《老馮日記》續集大綱講老婆失業　一個原因拒搵周潤發客串

馮德倫於06年監製及自編自導自演處境劇集《老馮日記》,近日在無綫深宵時段重播,他不但演活了度縮自私麻煩的Cheap精,片中更有30位巨星客串,劇情相隔多年仍令人印象深刻,很多人都叫馮德倫開拍續集。

馮德倫早前公開拍《老馮日記》時的花絮照,背後還有老婆舒淇在甜笑。(IG@stephenfungbible)

近日馮德倫在社交平台Threads分享與《老馮日記》有關的趣事,其中一件與劇情雷同,他日前行山,被大叔截停幫手影相,離開時他聽到有男聲說:「是馮德倫喔」另外一把聲大聲回他:「是周潤發就好啦!」馮德倫聽完都爆笑。有人即叫他第二季找發哥客串,他回答:「比我靚仔的都不考慮」十分搞笑。

馮德倫遇行山客要求幫手揸機影相,對方還說:「是周潤發就好啦!」(Threads@stephenfungbible)

馮德倫製作的《老馮日記》,以當時來說拍攝手法很新鮮。(《老馮日記》截圖)

而對於很多人要求他開拍《老馮日記》第二季,他說:「大家都知道故事最重要,所以昨晚我下定決心用睡前寶貴的三分鐘找我最聰明的朋友幫忙寫。」他列出第二季的10點故事大綱:

「1. 老馮在新公司開始工作,面臨新挑戰。

2. 妻子失業,家庭陷入經濟困境。

3. 老馮與一位老朋友重逢,嘗試合作。

4. 老馮努力在工作和家庭間取得平衡。

5. 面對工作難題,老馮找到創新解決方案。

6. 老馮積極化解家庭成員間的矛盾。

7. 老馮被任命為新項目負責人,面臨更大壓力。

8. 老馮與妻子關係穩定,友情加深。

9. 老馮在工作中不斷適應與成長。

10. 老馮帶領團隊成功完成新項目,家庭和事業充滿幸福。」

馮德倫找ChatGPT幫手寫《老馮日記》續集故事大綱。(Threads@stephenfungbible)

《老馮》第一季講舒淇是馮德倫前女友,而現實中她成了馮德倫妻子,到底如果拍第二季,她會否飾演馮德倫老婆?(《老馮日記》截圖)

不過原來這個大綱只是由AI程式ChatGPT所寫,馮德倫睇完得啖笑,更謂:「結論是1. 浪費了我三分鐘 2. 他不是我朋友」連當日有份拍《老馮日記》的王敏德都很快留言,由於他看不懂中文,但Threads又不像其他平台有自動翻譯功能,他就問:「No translation on THREADS?(THREADS沒有翻譯?)」馮德倫回覆:「No cos you should be able to read Chinese by now(沒有,因為你現在應該已經要學會睇中文。)」

王敏德都有份演出《老馮日記》,最經典劇情是他視譚玉瑛為性幻想對象。(《老馮日記》截圖)

另外亦有人說:「『搵ChatGPT寫劇本』本身就係第二季其中一集嘅劇情。」馮德倫亦報以「🤫」emoji叫他不要劇透,希望《老馮日記》快啲開續集!