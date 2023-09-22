Moving超異能族結局︱韓孝周柳承龍親筆信感謝粉絲　內文誠意十足

【Moving超異能族大結局】趙寅成、韓孝周以及柳承龍主演的Disney+現象級韓劇《Moving超異能族》終於迎來觀眾期待已久的大結局，一二代異能者在校園對抗來自北韓的朝鮮異能者，雙方皆身懷絕技，展開連場熱血沸騰的大亂鬥，甚至讓主要的戰鬥場景「旌元高中」幾乎全毀。



由於《Moving超異能族》不只有緊張刺激的特效動作，更有感人肺腑的親情故事，目前不但已經成為Disney+觀看時數最高的原創韓劇，在全世界引發話題，更在下月頒獎的釜山國際影展「亞洲內容大及全球OTT大獎」入圍6項大獎，影帝柳承龍與兩位年輕演員李正河、高允貞皆有望獲獎。

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文內部分含有《Moving超異能族》故事劇透請斟酌觀看



由於《Moving超異能族》締造全球網友激烈討論，才宣告本月20日將迎向大結局，立刻引起不少忠實觀眾一早約好當天一定要準時收看，或是嚴禁身邊已搶先在第一時間看完的親朋好友劇透，主角群更釋出誠意滿滿的手寫信，導演朴仁濟感謝觀眾願意在這段時間的陪伴，編劇及原作漫畫家姜草也表示自己非常用心寫完結篇劇本，就是為了不讓粉絲失望，柳承龍更引用自己先前在《Moving超異能族》經典告白台詞，感性表示「希望能成為大家存在的意義」，韓孝周同樣引用另一經典台詞「我覺得我快要死了」，以興奮口吻表達對觀眾的感謝。

【圖輯】韓孝周柳承龍等7位演員親筆信感謝粉絲支持（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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在最終大結局中，李美賢（韓孝周 飾）、張洙源（柳承龍 飾）、李才滿（金成均 飾）以及「閃電俠」全啟道（車太鉉 飾）都加入戰局，對抗心狠手辣的朝鮮異能者，雙方展開最終決戰，製片團隊更打造驚人的大規模特效場景，讓已看完完結篇的網友直呼過癮，「好久沒看到這麼爽的動作戲！」

劇中張洙源、李才滿聯手對抗朝鮮異能者的隱藏王牌，兩人為了要擊倒對手施展前所未見的超強絕招，劇中「一代異能者」為了保護兒子、女兒，也展現迎來全劇高潮的超強實力，「二代異能者」也成功覺醒，共同對抗強敵。而當幾位主角不停施展怪力、高速以及敏銳五感時，整間學校幾乎全毀，驚人的爆破戲更令人嘆為觀止，一展好萊塢大片的超高畫面水準。

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在完結篇播畢後，柳承龍也在IG用韓文、英文向粉絲告別，寫下「鼓起勇氣擊破，牆壁會比想像中還要薄，希望《Moving超異能族》能帶給大家存在的意義，為每個有意義的人生加油打氣」，而他在《Moving超異能族》爆紅後，一再展現親和魅力，不時親自回應每個前來傳訊、留言的網友，一如他在片中的暖爸性格一樣超溫暖。

此外，《Moving超異能族》不僅迴響熱烈，更在下月登場的釜山國際影展「亞洲內容大及全球OTT大獎」一舉入圍最佳創意、最佳編劇、最佳男主角、最佳男新人、最佳女新人、最佳特效等6項獎，不只因該劇爆紅的李正河、高允貞有望獲獎，為該劇帶來無數催淚戲的柳承龍，也有望摘下視帝獎項。

《Moving超異能族》全劇已於Disney+上架，該作由柳承龍、韓孝周、趙寅成、李正河、高允貞、金道勳等人領銜主演，故事改編自韓國知名漫畫家姜草最著名的同名網路漫畫，由《屍戰朝鮮2》導演朴仁濟攜手韓國一流製作團隊合作打造。

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