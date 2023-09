Moving超異能族結局︱一橋段讓外國人睇到爆粗　韓網民：我們也是

《Moving超異能族》開播後引起熱烈討論,昨(20日)下午一次過上架最後3集,叫觀眾相當期待。而南韓論壇昨天出現一篇討論文,南韓網友才發現原來不分國籍地大家在精肉店老闆娘向李美賢(韓孝周飾演)說話時,都有忍不住罵「不要多管閒事」,但在看到老闆娘兒子一出現就秒反省,討論串十分爆笑。



李美賢背著兒子金奉皙到精肉店買肉時,被老闆娘盯著看和問「孩子是不是有身心障礙」時,外國人們的反應都是「欸!欸!欸!這是什麼對話!為何這個態度?但又好像沒有惡意」。

劇情中,李美賢也直球回應老闆娘:「你以為孩子都聽不懂嗎?妳以為他們不懂別人的眼光嗎?我的兒子沒有問題,而且要是孩子真的有狀況的話,妳要怎麼辦!」語畢,老闆娘的兒子一出現,李美賢就傻住了。

看到這裡的外國人們也忍不住說「喔!Shxt」、「我收回我剛剛說的所有話,阿姨,全收回!真的很抱歉」、「還好兒子出現了,我差點就飆罵這位阿姨了」。不只如此,當他們看見老闆娘兒子給李美賢兒子糖果,且老闆娘偷偷在袋子裡面多放了一把糖果後更是激動,「Oh My God!我真的很抱歉」、「我一定會下地獄的」、「這阿姨真的太善良了」。

韓國討論區留言

1.韓國人也一樣哈哈

2. 我在這一幕時哭爆

3. 笑死了,「我會下地獄的」、「我會下地獄」哈哈哈哈

4. 我也差點就罵髒話了,一看到下一幕就馬上懺悔

5. We Are the World

6. 看到袋子裡有一把糖果時,真的鼻酸到不行

7. 原來大家都一樣,我也是啊

8. 這一幕應該大家都一樣,但阿姨真的只是出於擔心而已嗚嗚嗚嗚嗚屋

9. 哇,一整把的糖果真的…即使不說話也能感受到安慰的心意

10. 我也真的差點罵髒話,結果是阿姨自己也有身心障礙兒,才會毫無偏見地直接詢問關心

11. 我也是,不只外國人,任何人看到都會有這個反應,然後在兒子出現的時候都會瞬間泛淚

12. 我會下地獄的!我也是…

13. 大家反應都一樣呢,我也想說「幹嘛啊」、「太超過了」,結果嗚嗚嗚



【本文獲「ETtoday」授權轉載。】