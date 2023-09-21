Moving超異能族結局︱一橋段讓外國人睇到爆粗　韓網民：我們也是

撰文：ETtoday
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《Moving超異能族》開播後引起熱烈討論，昨（20日）下午一次過上架最後3集，叫觀眾相當期待。而南韓論壇昨天出現一篇討論文，南韓網友才發現原來不分國籍地大家在精肉店老闆娘向李美賢（韓孝周飾演）說話時，都有忍不住罵「不要多管閒事」，但在看到老闆娘兒子一出現就秒反省，討論串十分爆笑。

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李美賢背著兒子金奉皙到精肉店買肉時，被老闆娘盯著看和問「孩子是不是有身心障礙」時，外國人們的反應都是「欸！欸！欸！這是什麼對話！為何這個態度？但又好像沒有惡意」。

劇情中，李美賢也直球回應老闆娘：「你以為孩子都聽不懂嗎？妳以為他們不懂別人的眼光嗎？我的兒子沒有問題，而且要是孩子真的有狀況的話，妳要怎麼辦！」語畢，老闆娘的兒子一出現，李美賢就傻住了。

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看到這裡的外國人們也忍不住說「喔！Shxt」、「我收回我剛剛說的所有話，阿姨，全收回！真的很抱歉」、「還好兒子出現了，我差點就飆罵這位阿姨了」。不只如此，當他們看見老闆娘兒子給李美賢兒子糖果，且老闆娘偷偷在袋子裡面多放了一把糖果後更是激動，「Oh My God！我真的很抱歉」、「我一定會下地獄的」、「這阿姨真的太善良了」。

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韓國討論區留言
1.韓國人也一樣哈哈
2. 我在這一幕時哭爆
3. 笑死了，「我會下地獄的」、「我會下地獄」哈哈哈哈
4. 我也差點就罵髒話了，一看到下一幕就馬上懺悔
5. We Are the World
6. 看到袋子裡有一把糖果時，真的鼻酸到不行
7. 原來大家都一樣，我也是啊
8. 這一幕應該大家都一樣，但阿姨真的只是出於擔心而已嗚嗚嗚嗚嗚屋
9. 哇，一整把的糖果真的…即使不說話也能感受到安慰的心意
10. 我也真的差點罵髒話，結果是阿姨自己也有身心障礙兒，才會毫無偏見地直接詢問關心
11. 我也是，不只外國人，任何人看到都會有這個反應，然後在兒子出現的時候都會瞬間泛淚
12. 我會下地獄的！我也是…
13. 大家反應都一樣呢，我也想說「幹嘛啊」、「太超過了」，結果嗚嗚嗚

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