碧咸Netflix紀錄片推出　Victoria首談丈夫外遇事件：一生最困難

撰文：吳慕兒
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碧咸Netflix紀錄片《碧咸傳》（Beckham）推出，影片共有4集，每集超過一小時，追蹤碧咸生涯各個重大時刻，由急速冒起到1998世界盃領紅被逐成為全國公敵的人生低潮、鎂光燈下的家庭生活、如何跟曼聯傳奇領隊費格遜心生嫌隙，以至他在離開曼聯後的時光。
內容看來相當正路，令外界將焦點放在這位好好先生球場外唯一污點——碧咸嫂維多利亞（Victoria）首度談及丈夫與前助手Rebecca Loos的外遇醜聞。

碧咸Netflix紀錄片《碧咸傳》（Beckham）推出。（Instagram＠David Beckham）

碧咸一家齊齊整整出席《碧咸傳》（Beckham）首映，長子布魯克林（Brooklyn）與太太Nicola Peltz，次子羅密歐（Romeo）與模特兒女友Mia Regan，三子告魯斯（Cruz）與幼女夏柏（Harper）聯同碧咸夫婦到場。

萬人迷連日在Instagram發文宣傳，他最新再發帖文稱：「就是今天……《碧咸傳》已在Netflix上架，我很期待你們看它。很感激我的家人、朋友、前隊友和成為我故事一部分的每一個人。這是一段奇妙旅程……希望你看得高興。」

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碧咸一家齊齊整整出席《碧咸傳》（Beckham）首映。（Getty Images）

碧咸夫婦相愛到結婚多年來恩愛如昔，唯一例外是他廿年前唯一一次的外遇事件——2003年碧咸由曼聯轉投西班牙班霸皇家馬德里，他被指搭上助手兼繙譯Rebecca Loos。Rebecca為碧咸工作數個月便遭解僱，之後她接受英國小報《世界新聞報》訪問，大爆與碧咸一段為期4個月的婚外情。

碧咸多年建立的好好先生形象當年一夜盡毀，消息震撼全球，狗仔隊持續數月在他家門外追訪，英國各大小傳媒天天跟進報道，就連Victoria手上是否脫下結婚戒指，都是話題。

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Victoria在《碧咸傳》內談到與碧咸的相遇，並首度談及丈夫的唯一外遇事件。（截圖）

二人攜手度過難關，如今已相伴26載，Victoria對碧咸唯一外遇事件廿年來一直隻字不提，今次在《碧咸傳》內，她首度談及丈夫與Rebecca Loos的出軌醜聞，哭着訴說那是她「人生中最困難時刻」。碧咸也承認，當年二人是「不知如何捱過這一關」的。

日前碧咸上載一張與Victoria緊緊相擁的合照，並寫上：「風暴過後的平靜」，不知是否意有所指，又稱：「我們一直以你為榮」。

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日前碧咸上載一張與Victoria緊緊相擁的合照，並寫上：「風暴過後的平靜」。（Instagram＠David Beckham）

《碧咸傳》中，兩人提及初次相遇和愛情故事的開端。今天碧咸夫婦分別上載二人手拖手奔跑的合照，碧咸說：「26年後，我的舞步仍能逗她笑，我愛你。」Victoria的版本則是：「我仍在教他跳舞，他仍能令我大笑。我們都愛你並以你為榮。」

一如以往，這對不被看好的一對，繼續高調曬恩愛，26年過後，情比金堅。

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碧咸夫婦分別上載二人手拖手奔跑的合照，碧咸說：「26年後，我的舞步仍能逗她笑，我愛你。」（Instagram＠David Beckham）
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