白日之下｜余香凝揭拍攝前期秘聞：每個記者都是不放棄想報導真相

《白日之下》劇情以記者工作為主軸，踢爆黑心療養院虐待、性侵智能障礙病友及老人內幕，嚴厲指出現今香港社會問題，強勢入圍第60屆金馬獎5項大獎，由余香凝、林保怡、梁雍婷、姜大衛等實力派演員聯合演出，昨日（6）劇組釋出演員幕後訪談，飾演院長的林保怡表示，電影中的事件是真實個案，因為血淋淋直接呈現出來，令人觸目驚心，他也笑說姜大衛的演出令人動容，自己沒想過會贏過姜大衛入圍金馬獎。



2016年前後，一件關於療養院內幕的報導轟動全香港，引來各界撻伐，《白日之下》正是改編這單真實案件，女主角余香凝透露在前期實習時，眾人都對這些經歷印象深刻，她說：「當時的每個記者口中聽到的，都是不放棄，想報導真相。」而和她有許多對手戲的姜大衛被封為男配角遺珠，讓她直呼很可惜，入圍的林保怡也感到意外，直言姜大衛和胡楓等人都演得很出色。

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姜大衛在片中飾演住在療養院的失智老人「通伯」，和余香凝有許多溫馨感人的互動，他直言看完自己的演出後，深受劇情觸動心情難以平伏，說不出話來：「我沒有演出過這種角色，要扮演一名神智不清，住在療養院的老人，角色年紀還比真實年齡還大，真的很有挑戰。」不過他強調希望觀眾看電影時，可以特別注意臨時演員：「雖然他們是臨演，但都非常出色，每位院友都有不同的殘疾問題，演出有說服力卻又不過火，讓我非常讚歎。」

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