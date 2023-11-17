Netflix新戲尺度直逼《365 Days》準人妻被背叛重拾放蕩生活玩SM

火熱的深夜電影許多人都愛看，Netflix在尺度方面也從不客氣。最近，Netflix又上了一部新電影《Burning Betrayal》（中文譯名為《叛侶的祝福》），由於劇情太刺激而引發關注。



被未婚夫背叛

《Burning Betrayal》是一部由Giovanna Lancellotti和Leandro Lima主演的巴西電影。劇中講述女主角Babi原本將要與未婚夫Thiago結婚，但就在她與姐妹們慶祝單身派對時卻收到了一盒未婚夫跟其他女人上床的照片。深受背叛的Babi在感到失望痛苦之際，她決定不再安分守己，以前只敢偷偷做春夢的她也想要回歸以前放蕩的生活，就在這時她遇上了法官馬可，兩人更開啟了一段沉浸在性愛裡無法自拔的火熱關係……

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好多熱辣鏡頭，性愛畫面堪比電影《禁錮之慾》

電影《Burning Betrayal》實際上是改編自蘇海克的原著小說，全片片長大約一小時半，據說書中的描述與電影的劇情一樣都又黃又暴力，性愛尺度也絕對是19禁級別，所有主角也幾乎全裸出鏡，只靠鏡頭巧妙的避開重點部位，而且還加入了不少讓人臉紅心跳的調情的元素如蒙眼滴蠟等，因此許多觀眾都紛紛稱讚是一部性張力十足的電影，也讓許多人想起了早前很紅的電影《禁錮之慾》（365 Days）和《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）。

另外還有一個題外話是片中飾演女主角Babi的演員Giovanna Lancellotti也因為顏值太美而被觀眾稱讚長得好像現實版Barbie。

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電影《Burning Betrayal》目前在Netflix已經可以看到全片，溫馨提醒它在開頭不到兩分鐘就有一場女主角與未婚夫的運動展開，所以只適合一個人偷偷在房裡欣賞。

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