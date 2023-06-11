邦女郎19歲女下海做「性工作者」被嫌不露兩點　承諾隆胸後必脫光

「性工作者」讓人充滿想像的空間，卻有很多不同的營業型態，而知名男星查理辛（Charlie Sheen）與邦女郎Denise Richards所生的大女兒Sami，也自認是一位「性工作者」，但她目前只是設立了OnlyFans帳號而已。OnlyFans這個平台向來情色味極濃，經營者發布獨家影片，靠著會員付費賺取利潤，當然需要推出足夠吸引的內容，因此有些人尺度無上限，不僅能夠露的都露，連真槍實彈的性愛畫面也有。



Sami的父母都是觀眾熟悉的藝人，照理說不需要選擇這樣的方式來生活，Denise Richards對這個女兒很頭痛，也沒辦法制止，只能無奈的表示彼此都已經不住在一個屋簷下，到最後關於她的生活還是她自己決定。Sami就是想當「性工作者」，爸媽也拿她沒辦法，但她在OnlyFans上的表現好像也讓許多網友不很滿意，嫌她連露出胸部兩點都不行，怎麼像是「性工作者」？

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對此，Sami特別拍了TikTok影片解釋道：「我知道你們也許在想，如果妳一直有尺度的限制，怎麼能夠算是『性工作者』？但請相信我，我有我自己的方式，我還是會幾乎全都露。」她其實要隆乳，手術還沒完成，等到一切都大功告成，也許那些一直慫恿她露兩點的網友就能如願以償。

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