爆裂點｜陳偉霆被指屬年輕梯隊演員　張家輝望能承接香港演員班

由影帝張家輝、人氣男星陳偉霆（William ）主演的電影《爆裂點》即將上映，而電影在日前發布了定檔預告，相當精彩，讓不少網民相當期待。除了定檔預告之外，近日更播放張家輝拍攝時的特輯，在片中其不時為William耐心講戲，還指出對方雖然好紅，但在演員位置上還未成熟，希望對方能承接香港演員的班，被視為間接肯定他的演技實力。

張家輝﹑陳偉霆最後反目對峙。（影片截圖）

首次合作的他們，在電影中飾演稱兄道弟的警察人員，但最後二人反目對峙，角色鮮明，有非常大的對比。而從特輯可見，張家輝不時為William講戲，分享演戲心得，更坦言對方在演員位置上還未達至成熟：「雖然William在大陸也很成功，但如果是說演員，他也是屬於年輕梯隊的成員。」而他亦非常有心，還表明希望可以透過分享，希望香港年輕演員可以接班：「無論在公在私，我也覺得有點責任，對我們自己行業年輕那輩都想有一個心去分享。也想他們可以承接香港演員的一些責任。」

陳偉霆演技有好大進步。（影片截圖）

張家輝表示陳偉霆在演員位置上還未成熟。（影片截圖）

事實上，William為了這部電影下了不少苦功，曬黑、戒糖、健身等，只為貼切呈現…角色人設，更沒有偶像包袱上山下海甚麼也行，讓大家看得出其努力。而是次飾演大反派的他，演技張力非常之強，有別於過去的表演，讓大家相當期待。