金手指｜梁朝偉不介意林海峰講錯戲名 「兩部戲係好似」

英皇電影年度巨獻《金手指》，由梁朝偉、劉德華、蔡卓妍（阿Sa）、任達華、方中信等合演。今日（20/12）在大圍圍方舉行首映，偉仔與華仔20年後再度合作，大讚大家都成熟了，至於為電影身材加碼的阿Sa，都獲華仔大讚豐滿不少。

《金手指》眾演員及英皇上下現身大圍圍方宣傳。（梁碧玲 攝）

問到兩位影帝再合作，劉德華表示好舒服：「我見到全新嘅梁朝偉，大家對戲時都興奮。」至於有指導演莊文強都大讚二人演技強勁了，偉仔就笑指是應該的：「係應該有進步，大家都係有要求嘅人。」而華仔就承諾如果再有機會合作，一定要站同一陣線，不再對立。

兩大影帝梁朝偉劉德華事隔廿年再合作，連莊文強都讚兩位演技再勁咗。（梁碧玲 攝）

華仔表示希望下次再合作，不用再對立可同一陣線。（梁碧玲 攝）

另外，日前梁朝偉上電台節目《在晴朗的一天出發》，主持林海峰因將《亞飛與亞基》講錯成《咖喱辣椒》，聲稱要罰抄一千次，偉仔就覺得冇所謂：「兩部戲係好似，好容易搞亂。」

偉仔不介意林海峰講錯戲名，稱兩部戲和確容易混淆。（梁碧玲 攝）

對於不少粉絲聽到偉仔上電台，想起當年他做歌手上電台宣傳，希望偉仔做番歌手出歌，偉仔即耍手擰頭：「唱歌唔好喇，我好耐冇唱。」但身旁的阿Sa就立即哼起《一生一心》的歌詞，「瀟瀟灑灑的給我瀟灑的上機」鼓勵偉仔復出。現場記者鼓勵阿Sa邀請偉仔做演唱會嘉賓，阿Sa就認定他不會出席。

劉德華、梁朝偉、蔡卓妍一同受訪，阿Sa鼓勵偉仔再唱歌，但偉仔耍手擰頭。（梁碧玲 攝）

提到阿Sa在戲中身形非常豐滿，阿Sa指「裝胸」過程是有點尷尬：「因為要倒模，雖然是女工作人員負責，但都有少少尷尬。而且每日都要花3個鐘做特技化妝，有點費時。但擁有呢個身材我確幫到個角色，連行路姿勢，講嘢語氣都唔同咗。」華仔更笑言起初唔知係假，「覺得豐滿咗咁多。」

阿Sa為角色豐胸，表示倒模做特技化妝時有點尷尬。（梁碧玲 攝）

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